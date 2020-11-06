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Картинки дня: 6 ноября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Ураган «Эта» принес жертвы и разрушения в Центральную Америку. Он обрушился на регион со скоростью 250 км/час

Ураган «Эта» принес жертвы и разрушения в Центральную Америку. Он обрушился на регион со скоростью 250 км/час

Акция протеста участников движения Black Lives Matter проходит в Нью-Йорке в поддержку честного подсчета голосов на выборах президента США

Акция протеста участников движения Black Lives Matter проходит в Нью-Йорке в поддержку честного подсчета голосов на выборах президента США

Тыквы, оставшиеся после празднования Хэллоуина в парке развлечений Тиволи, отдали слонам в зоопарке Копенгагена

Тыквы, оставшиеся после празднования Хэллоуина в парке развлечений Тиволи, отдали слонам в зоопарке Копенгагена

Солнечный закат над английским графством Уилтшир

Солнечный закат над английским графством Уилтшир

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже. В третьем круге он обыграл австралийца Алекса де Минора в трёх сетах - 5:7, 6:2, 6:2. Матч продлился 1 час 51 минуту

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже. В третьем круге он обыграл австралийца Алекса де Минора в трёх сетах - 5:7, 6:2, 6:2. Матч продлился 1 час 51 минуту

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по выборам

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по выборам

Футболисты московского ЦСКА проиграли голландскому "Фейенорду" в матче группового этапа Лиги Европы.Встреча 3-го тура группы К в Роттердаме завершилась со счетом 3:1

Футболисты московского ЦСКА проиграли голландскому "Фейенорду" в матче группового этапа Лиги Европы.Встреча 3-го тура группы К в Роттердаме завершилась со счетом 3:1

Улицы и площади Милана опустели после введения повторного карантина из-за коронавируса

Улицы и площади Милана опустели после введения повторного карантина из-за коронавируса

В Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт между Арменией и Азербайджаном

В Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт между Арменией и Азербайджаном

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