Картинки дня: 9 ноября 2020 года, понедельник

Грузинская полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси.
В Минске прошла очередная акция оппозиции.
Берлинский аэропорт Тегель принял свой последний рейс. Теперь его заменит новый международный аэропорт Шенефельд.
Уличный рисунок президента Дональда Трампа в Секторе Газа.
Сторонники Джо Байдена празднуют победу своего кандидата на выборах президента США на улицах Нью-Йорка.
Российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый титул сезона, победив в финале турнира "Мастерс" в Париже.
Сборная России по хоккею стала победителем турнира "Кубок Карьяла".
В Дербент доставили уникальный советский военный экраноплан "Лунь", который после реставрации займет место в музее парка "Патриот".
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в защитной медицинской маске.