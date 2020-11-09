Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 9 ноября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Грузинская полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси.

Грузинская полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси.

В Минске прошла очередная акция оппозиции.

В Минске прошла очередная акция оппозиции.

Берлинский аэропорт Тегель принял свой последний рейс. Теперь его заменит новый международный аэропорт Шенефельд.

Берлинский аэропорт Тегель принял свой последний рейс. Теперь его заменит новый международный аэропорт Шенефельд.

Уличный рисунок президента Дональда Трампа в Секторе Газа.

Уличный рисунок президента Дональда Трампа в Секторе Газа.

Сторонники Джо Байдена празднуют победу своего кандидата на выборах президента США на улицах Нью-Йорка.

Сторонники Джо Байдена празднуют победу своего кандидата на выборах президента США на улицах Нью-Йорка.

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый титул сезона, победив в финале турнира "Мастерс" в Париже.

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый титул сезона, победив в финале турнира "Мастерс" в Париже.

Сборная России по хоккею стала победителем турнира "Кубок Карьяла".

Сборная России по хоккею стала победителем турнира "Кубок Карьяла".

В Дербент доставили уникальный советский военный экраноплан "Лунь", который после реставрации займет место в музее парка "Патриот".

В Дербент доставили уникальный советский военный экраноплан "Лунь", который после реставрации займет место в музее парка "Патриот".

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в защитной медицинской маске.

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в защитной медицинской маске.

Рекомендуемые