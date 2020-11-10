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Картинки дня: 10 ноября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Уличный рисунок на тему американских выборов в Сиднее, Австралия.

Уличный рисунок на тему американских выборов в Сиднее, Австралия.

Улицы Парижа в дни пандемии.

Улицы Парижа в дни пандемии.

После появления новостей о перемирии в Нагорном Карабахе, в Ереване начались беспорядки. Недовольные подписанным соглашением ночью ворвались в здания парламента и правительства Армении.

После появления новостей о перемирии в Нагорном Карабахе, в Ереване начались беспорядки. Недовольные подписанным соглашением ночью ворвались в здания парламента и правительства Армении.

Экс-президент Боливии Эво Моралес вернулся на родину.

Экс-президент Боливии Эво Моралес вернулся на родину.

Азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией.

Азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией.

Бывший глава Косово Хашим Тачи был взят под стражу в Гааге по обвинениям в военных преступлениях.

Бывший глава Косово Хашим Тачи был взят под стражу в Гааге по обвинениям в военных преступлениях.

Трансляция речи Джо Байдена в одном из торговых центров Шанхая, КНР.

Трансляция речи Джо Байдена в одном из торговых центров Шанхая, КНР.

Гончар раскладывает для сушки сотни масляных ламп в Ахмедабаде, Индия.

Гончар раскладывает для сушки сотни масляных ламп в Ахмедабаде, Индия.

Очередь к врачам в клинике Омска в дни пандемии коронавируса.

Очередь к врачам в клинике Омска в дни пандемии коронавируса.

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