Картинки дня: 10 ноября 2020 года, вторник

Уличный рисунок на тему американских выборов в Сиднее, Австралия.
Улицы Парижа в дни пандемии.
После появления новостей о перемирии в Нагорном Карабахе, в Ереване начались беспорядки. Недовольные подписанным соглашением ночью ворвались в здания парламента и правительства Армении.
Экс-президент Боливии Эво Моралес вернулся на родину.
Азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией.
Бывший глава Косово Хашим Тачи был взят под стражу в Гааге по обвинениям в военных преступлениях.
Трансляция речи Джо Байдена в одном из торговых центров Шанхая, КНР.
Гончар раскладывает для сушки сотни масляных ламп в Ахмедабаде, Индия.
Очередь к врачам в клинике Омска в дни пандемии коронавируса.