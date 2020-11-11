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Картинки дня: 11 ноября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Джо Байден во время выступления в штате Дэлавэр, США.

Джо Байден во время выступления в штате Дэлавэр, США.

В Сенате США прошли очередные слушания по обвинению во вмешательстве России в выборы президента 2016 г.

В Сенате США прошли очередные слушания по обвинению во вмешательстве России в выборы президента 2016 г.

Житель города Карачи играет в крикет на закате.

Житель города Карачи играет в крикет на закате.

На греческом острове Крит дожди вызвали наводнение.

На греческом острове Крит дожди вызвали наводнение.

Участник протеста против трудовой реформы в Индонезии.

Участник протеста против трудовой реформы в Индонезии.

Рассвет в трущобах столицы Филиппин города Манила.

Рассвет в трущобах столицы Филиппин города Манила.

Российский танк миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российский танк миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Транспортировка больного коронавирусом в Якутии.

Транспортировка больного коронавирусом в Якутии.

Женщина ест бутерброд в окружении своих питомцев в парке Киева.

Женщина ест бутерброд в окружении своих питомцев в парке Киева.

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