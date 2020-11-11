Картинки дня: 11 ноября 2020 года, среда

Джо Байден во время выступления в штате Дэлавэр, США.
В Сенате США прошли очередные слушания по обвинению во вмешательстве России в выборы президента 2016 г.
Житель города Карачи играет в крикет на закате.
На греческом острове Крит дожди вызвали наводнение.
Участник протеста против трудовой реформы в Индонезии.
Рассвет в трущобах столицы Филиппин города Манила.
Российский танк миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Транспортировка больного коронавирусом в Якутии.
Женщина ест бутерброд в окружении своих питомцев в парке Киева.