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Картинки дня: 12 ноября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
В Париже отметили годовщину заключения мира Первой мировой войны, вспомнив о её жертвах.

В Париже отметили годовщину заключения мира Первой мировой войны, вспомнив о её жертвах.

В Японии активно изготавливают маски Джо Байдена, который может быть вскоре объявлен новым президентом США.

В Японии активно изготавливают маски Джо Байдена, который может быть вскоре объявлен новым президентом США.

Участница протеста против полицейского насилия в Мехико занята раскраской шлема полицейского

Участница протеста против полицейского насилия в Мехико занята раскраской шлема полицейского

Последствия тропического шторма, обрушившегося на Филиппины.

Последствия тропического шторма, обрушившегося на Филиппины.

В Пуэрто-Рико считают бюллетени, чемоданы с которыми были найдены после завершения подсчета. Власти заявили, что ошибочно не учли часть присланных по почте конвертов.

В Пуэрто-Рико считают бюллетени, чемоданы с которыми были найдены после завершения подсчета. Власти заявили, что ошибочно не учли часть присланных по почте конвертов.

Нелегальные мигранты высыпали в море в ожидании судна испанских спасателей.

Нелегальные мигранты высыпали в море в ожидании судна испанских спасателей.

Очередь из автомобилей скорой помощи у одной из больниц Санкт-Петербурга.

Очередь из автомобилей скорой помощи у одной из больниц Санкт-Петербурга.

Разгрузка транспорта российских миротворческих сил, отправляющихся в Нагорный Карабах.

Разгрузка транспорта российских миротворческих сил, отправляющихся в Нагорный Карабах.

Активисты-экологи устроили лесной лагерь, протестуя против строительства скоростной автомобильной трассы в Германии.

Активисты-экологи устроили лесной лагерь, протестуя против строительства скоростной автомобильной трассы в Германии.

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