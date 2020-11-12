Картинки дня: 12 ноября 2020 года, четверг

В Париже отметили годовщину заключения мира Первой мировой войны, вспомнив о её жертвах.
В Японии активно изготавливают маски Джо Байдена, который может быть вскоре объявлен новым президентом США.
Участница протеста против полицейского насилия в Мехико занята раскраской шлема полицейского
Последствия тропического шторма, обрушившегося на Филиппины.
В Пуэрто-Рико считают бюллетени, чемоданы с которыми были найдены после завершения подсчета. Власти заявили, что ошибочно не учли часть присланных по почте конвертов.
Нелегальные мигранты высыпали в море в ожидании судна испанских спасателей.
Очередь из автомобилей скорой помощи у одной из больниц Санкт-Петербурга.
Разгрузка транспорта российских миротворческих сил, отправляющихся в Нагорный Карабах.
Активисты-экологи устроили лесной лагерь, протестуя против строительства скоростной автомобильной трассы в Германии.