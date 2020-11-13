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Картинки дня: 13 ноября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
В Ашхабаде установили золотой памятник собаке породы алабай.

В Ашхабаде установили золотой памятник собаке породы алабай.

Полицейский проходит тестирование на коронавирус в одном из пункте в штате Нью Джерси, США.

Полицейский проходит тестирование на коронавирус в одном из пункте в штате Нью Джерси, США.

Королевский балет Великобритании провел онлайн-концерт для истосковавшихся по искусству.

Королевский балет Великобритании провел онлайн-концерт для истосковавшихся по искусству.

Работа французских медиков в палате для больных коронавирусом.

Работа французских медиков в палате для больных коронавирусом.

Бразильские изобретатели проносятся по улицам на своем детище. Моноколесо с метлой из серии книг о Гарри Поттере они назвали "Облако".

Бразильские изобретатели проносятся по улицам на своем детище. Моноколесо с метлой из серии книг о Гарри Поттере они назвали "Облако".

Последствия тропического тайфуна в Филиппинах.

Последствия тропического тайфуна в Филиппинах.

Родственники обнимают друг друга при помощи специальной антикоронавирусной ширмы в Италии.

Родственники обнимают друг друга при помощи специальной антикоронавирусной ширмы в Италии.

В Киеве работники ресторанной индустрии потребовали от властей смягчить жесткие меры карантина.

В Киеве работники ресторанной индустрии потребовали от властей смягчить жесткие меры карантина.

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