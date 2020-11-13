Картинки дня: 13 ноября 2020 года, пятница

В Ашхабаде установили золотой памятник собаке породы алабай.
Полицейский проходит тестирование на коронавирус в одном из пункте в штате Нью Джерси, США.
Королевский балет Великобритании провел онлайн-концерт для истосковавшихся по искусству.
Работа французских медиков в палате для больных коронавирусом.
Бразильские изобретатели проносятся по улицам на своем детище. Моноколесо с метлой из серии книг о Гарри Поттере они назвали "Облако".
Последствия тропического тайфуна в Филиппинах.
Родственники обнимают друг друга при помощи специальной антикоронавирусной ширмы в Италии.
В Киеве работники ресторанной индустрии потребовали от властей смягчить жесткие меры карантина.