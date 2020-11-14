Картинки дня: 14 ноября 2020 года, суббота

Акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Брюсселе
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отложило на сутки старт к МКС космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Причина переноса - плохие погодные условия
Квалификация этапа Гран-при «Формулы-1» в Турции прервана из-за сильного дождя
Армянское население части Нагорного Карабаха, которая вскоре перейдет под контроль Азербайджана, массово сжигают свои дома перед уходом
Саркофаги, найденные в Египте на территории некрополя в Саккаре, представлены в Гизе
На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco, спровоцировав сильнейшее за последние годы наводнение в столице страны Маниле
В Испании в парке дикой природы родился малыш в семье горилл
С пятницы, 13 ноября, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке стали работать только до 23 часов
В Минске люди приносят цветы и свечи к месту, где был избит скончавшийся житель города