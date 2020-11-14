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Картинки дня: 14 ноября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
Акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Брюсселе

Акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Брюсселе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отложило на сутки старт к МКС космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Причина переноса - плохие погодные условия

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отложило на сутки старт к МКС космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Причина переноса - плохие погодные условия

Квалификация этапа Гран-при «Формулы-1» в Турции прервана из-за сильного дождя

Квалификация этапа Гран-при «Формулы-1» в Турции прервана из-за сильного дождя

Армянское население части Нагорного Карабаха, которая вскоре перейдет под контроль Азербайджана, массово сжигают свои дома перед уходом

Армянское население части Нагорного Карабаха, которая вскоре перейдет под контроль Азербайджана, массово сжигают свои дома перед уходом

Саркофаги, найденные в Египте на территории некрополя в Саккаре, представлены в Гизе

Саркофаги, найденные в Египте на территории некрополя в Саккаре, представлены в Гизе

На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco, спровоцировав сильнейшее за последние годы наводнение в столице страны Маниле

На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco, спровоцировав сильнейшее за последние годы наводнение в столице страны Маниле

В Испании в парке дикой природы родился малыш в семье горилл

В Испании в парке дикой природы родился малыш в семье горилл

С пятницы, 13 ноября, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке стали работать только до 23 часов

С пятницы, 13 ноября, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке стали работать только до 23 часов

В Минске люди приносят цветы и свечи к месту, где был избит скончавшийся житель города

В Минске люди приносят цветы и свечи к месту, где был избит скончавшийся житель города

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