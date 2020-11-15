Побег из Халифата: беженцы из Идлиба под Дамаском. Корреспондент КП Дмитрий Стешин побывал в лагере беженцев в Сирии

На территории Сирии в соседних странах сейчас находятся 6,5 миллионов сирийцев. Только в соседнем Ливане их треть от всего населения этой страны. Не во всех лагерях организованы школы. В лагере Хирджила, как и во всех сирийских лагерях, школа есть.

Фото: Дмитрий СТЕШИН