Побег из Халифата: беженцы из Идлиба под Дамаском. Корреспондент КП Дмитрий Стешин побывал в лагере беженцев в Сирии

В лагерь беженцев Хирджила, расположенный в двух десятках километров от Дамаска, Министерство обороны РФ привезло несколько грузовиков гуманитарной помощи.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Уже пять лет здесь живут 848 человек. Люди бежали в 2015 году, когда город Идлиб стал неофициальной столицей боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Большинство бежавших жили в городах-спутниках Идлиба – Аль-Фоа и Кефрая. Ополчение не пустило боевик
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Гуманитарную помощь привезли в лагеря не случайно. В эти дни в Сирии проходила международная конференция по возвращению беженцев – в ней участвовали представители 27 стран – от Китая до Арабских Эмиратов. Представители условного «Запада», очень переживающ
Фото: Дмитрий СТЕШИН
На территории Сирии в соседних странах сейчас находятся 6,5 миллионов сирийцев. Только в соседнем Ливане их треть от всего населения этой страны. Не во всех лагерях организованы школы. В лагере Хирджила, как и во всех сирийских лагерях, школа есть.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Мы приехали в лагерь в будний день, на перемене дети вышли на нас посмотреть. Пообщаться со школьниками не удалось – в Сирии карантин.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Типовые домики для беженцев – капитальные, удобств минимум, но в каждом блоке на отдельную семью есть горячая вода и канализация. Рядом от лагеря Хирджила – еще один, на несколько тысяч человек. После массовой волны беженцев в 2015 году, большинство людей
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Гуманитарный груз для лагеря сопровождала российская военная полиция. Под Дамаском боев нет, но иногда, по ночам, все-таки стреляют. Возможно, просто для порядка…
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Большинство беженцев – крестьяне, живущие строгим традиционным укладом. Поэтому, на получение гуманитарки были две очереди – мужская и женская. Впрочем, под конец все смешалось.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
У части мужчин в лагере есть работа, но большинство – на полном иждевении. Бедность такая, что в двух жалких лавках, работающих в лагере, не продается питьевая вода в бутылках. Слишком дорого и потому не нужно.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Китайские журналисты приехали в Сирию вместе с официальной делегацией. Мало кто знает, но Китай серьезно помог Сирии выстоять. В августе 2013 года Запад собирался закрыть небо над САР и в Дамаск сразу же должны были зайти «игиловцы» стоящие под городом. Н
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Часть беженцев живет в лагере уже 8 лет. Но, большинство беженцев было эвакуировано из своих осажденных анклавов в 2018 году. Три года без света, медицинской помощи, связи с внешним миром.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В продуктовых наборах самое необходимое: рис, сахар, мука. Но есть и сюрприз – тульский пряник.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Сирии обычное дело, когда встречный, незнакомый человек, узнав, что ты «русси», благодарит тебя. Кто принял политическое решение спасти Сирию тут тоже хорошо знают и помнят.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Фонд «Ахмада Кадырова» - один из жертвователей.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Бабушкам есть за кем приглядывать в лагере, почти сотня детей родилась после эвакуации из анклавов. Но все равно, все хотят вернуть на родную землю, к крестьянскому труду – большинство беженцев – земледельцы.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В разговорах с жителями лагеря, речь почти сразу заходит о том, кто виноват в изгнании этих людей. Как правило, называют Турцию и США.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
«Масочный режим» на войне выглядит странно, но объяснимо.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Во время нашего визита вокруг лагеря было выставлено оцепление. Накануне, в Дамаске ликвидировали диверсионную группу в форме сирийской армии. Но интенсивных боев под городом давно уже нет.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
И Сирия, конечно же, с нами. Это понятно на уровне общения с простыми людьми. Для этого не нужно ни лозунгов, ни заявлений политиков. Сколько раз журналистов КП бесплатно поили чаем, кормили, возили на такси – истинное отношение в этом, а лозунги лишь фик
Фото: Дмитрий СТЕШИН