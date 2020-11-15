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Картинки дня: 15 ноября 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
На открытии Рождественского сезона в зоопарке Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми, сидя в пузыре, который препятствует передаче вируса. Такой способ позволяет не закрывать зоопарк на карантин и не испортить детям Рождество

На открытии Рождественского сезона в зоопарке Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми, сидя в пузыре, который препятствует передаче вируса. Такой способ позволяет не закрывать зоопарк на карантин и не испортить детям Рождество

В Петербурге появилось новое графити, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией

В Петербурге появилось новое графити, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Теперь в его "копилке" столько же титулов, сколько и у Михаэля Шумахера

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Теперь в его "копилке" столько же титулов, сколько и у Михаэля Шумахера

Молния над палестинским городом Газа

Молния над палестинским городом Газа

Протесты бушуют в Лиме против вступления в должность нового президента Перу Мануэля Мерино де Ламы

Протесты бушуют в Лиме против вступления в должность нового президента Перу Мануэля Мерино де Ламы

2500 норок забили на двух фермах на севере Греции, где у животных был обнаружен коронавирус COVID-19

2500 норок забили на двух фермах на севере Греции, где у животных был обнаружен коронавирус COVID-19

В Франции проходят протесты против новых карантинных ограничений

В Франции проходят протесты против новых карантинных ограничений

Второй тур президентских выборов проходит сегодня в Молдавии. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон (на фото) и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду

Второй тур президентских выборов проходит сегодня в Молдавии. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон (на фото) и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду

По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила

По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила

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