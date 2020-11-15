Картинки дня: 15 ноября 2020 года, воскресенье

На открытии Рождественского сезона в зоопарке Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми, сидя в пузыре, который препятствует передаче вируса. Такой способ позволяет не закрывать зоопарк на карантин и не испортить детям Рождество