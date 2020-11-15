Картинки дня: 15 ноября 2020 года, воскресенье

На открытии Рождественского сезона в зоопарке Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми, сидя в пузыре, который препятствует передаче вируса. Такой способ позволяет не закрывать зоопарк на карантин и не испортить детям Рождество
В Петербурге появилось новое графити, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Теперь в его "копилке" столько же титулов, сколько и у Михаэля Шумахера
Молния над палестинским городом Газа
Протесты бушуют в Лиме против вступления в должность нового президента Перу Мануэля Мерино де Ламы
2500 норок забили на двух фермах на севере Греции, где у животных был обнаружен коронавирус COVID-19
В Франции проходят протесты против новых карантинных ограничений
Второй тур президентских выборов проходит сегодня в Молдавии. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон (на фото) и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду
По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила