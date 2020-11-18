Картинки дня: 18 ноября 2020 года, среда

Парижские витрины украсили к Рождеству
В столице Таиланда уже месяц продолжаются протесты с требованием отставки правительства и открытых дебатов о роли монархии
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Это стало крупнейшим поражением немцев с 1931 года
Ураган "Йота" обрушился на Гондурас и Никарагуа
Акция протеста предпринимателей прошла у здания Верховной рады в Киеве против "карантина выходного дня"
Стоянка авиазавода в Сиэттле забита новыми Boeing 737 MAX, которые так и не были отправлены заказчикам из-за запрета на полеты данных машин
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура Итогового турнира АТР
Беженцы возвращаются в Степанокерт после окончания военных действий в Нагорном Карабахе
Французская полиция приступила к ликвидации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени