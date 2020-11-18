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Картинки дня: 18 ноября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Парижские витрины украсили к Рождеству

Парижские витрины украсили к Рождеству

В столице Таиланда уже месяц продолжаются протесты с требованием отставки правительства и открытых дебатов о роли монархии

В столице Таиланда уже месяц продолжаются протесты с требованием отставки правительства и открытых дебатов о роли монархии

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Это стало крупнейшим поражением немцев с 1931 года

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Это стало крупнейшим поражением немцев с 1931 года

Ураган "Йота" обрушился на Гондурас и Никарагуа

Ураган "Йота" обрушился на Гондурас и Никарагуа

Акция протеста предпринимателей прошла у здания Верховной рады в Киеве против "карантина выходного дня"

Акция протеста предпринимателей прошла у здания Верховной рады в Киеве против "карантина выходного дня"

Стоянка авиазавода в Сиэттле забита новыми Boeing 737 MAX, которые так и не были отправлены заказчикам из-за запрета на полеты данных машин

Стоянка авиазавода в Сиэттле забита новыми Boeing 737 MAX, которые так и не были отправлены заказчикам из-за запрета на полеты данных машин

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура Итогового турнира АТР

Беженцы возвращаются в Степанокерт после окончания военных действий в Нагорном Карабахе

Беженцы возвращаются в Степанокерт после окончания военных действий в Нагорном Карабахе

Французская полиция приступила к ликвидации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени

Французская полиция приступила к ликвидации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени

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