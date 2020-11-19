Картинки дня: 19 ноября 2020 года, четверг

Турецкий город Стамбул накрыл сильный туман
Сборная России проиграла Сербии со счётом 5:0 в матче Лиги наций. Это одно из самых крупных поражений российской футбольной команды
Акции за и против законопроекта о легализации абортов прошли в Аргентине
Австрийскую столицу Вену украсили к Рождеству
Полиция применила водометы на демонстрации против карантинных мер в Берлине
Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на полеты самолетов «Боинг 737 МАХ», эксплуатация которых была приостановлена после двух крупных катастроф
В результате обрушения урагана «Йота» на Никарагуа погибли 18 человек. Стихия сильно повредила инфраструктуру страны
Даниил Медведев переиграл Новака Джоковича на групповом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне. Россиянин одержал победу со счётом 6:3, 6:3 и гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в своём квартете
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, которые расположены у зоны боевых действий в Карабахе