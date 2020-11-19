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Картинки дня: 19 ноября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Турецкий город Стамбул накрыл сильный туман

Турецкий город Стамбул накрыл сильный туман

Сборная России проиграла Сербии со счётом 5:0 в матче Лиги наций. Это одно из самых крупных поражений российской футбольной команды

Сборная России проиграла Сербии со счётом 5:0 в матче Лиги наций. Это одно из самых крупных поражений российской футбольной команды

Акции за и против законопроекта о легализации абортов прошли в Аргентине

Акции за и против законопроекта о легализации абортов прошли в Аргентине

Австрийскую столицу Вену украсили к Рождеству

Австрийскую столицу Вену украсили к Рождеству

Полиция применила водометы на демонстрации против карантинных мер в Берлине

Полиция применила водометы на демонстрации против карантинных мер в Берлине

Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на полеты самолетов «Боинг 737 МАХ», эксплуатация которых была приостановлена после двух крупных катастроф

Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на полеты самолетов «Боинг 737 МАХ», эксплуатация которых была приостановлена после двух крупных катастроф

В результате обрушения урагана «Йота» на Никарагуа погибли 18 человек. Стихия сильно повредила инфраструктуру страны

В результате обрушения урагана «Йота» на Никарагуа погибли 18 человек. Стихия сильно повредила инфраструктуру страны

Даниил Медведев переиграл Новака Джоковича на групповом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне. Россиянин одержал победу со счётом 6:3, 6:3 и гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в своём квартете

Даниил Медведев переиграл Новака Джоковича на групповом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне. Россиянин одержал победу со счётом 6:3, 6:3 и гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в своём квартете

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, которые расположены у зоны боевых действий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, которые расположены у зоны боевых действий в Карабахе

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