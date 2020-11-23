Картинки дня: 23 ноября 2020 года, понедельник

Мексиканские мариачи проводят традиционное паломничество в честь покровителя музыкантов Святой Сисилии.
Классическая лодка "дуклин" проходит по водам залива в Гонконге.
В Гватемале прошли массовые акции против проекта нового бюджета страны.
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем итогового турнира АТР.
Лодка мигрантов из Сенегала, вынесенная приливом на берега островного государства Кабо-Верде.
Дональд Трамп демонстрирует жест, покидая гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния.
Жители севера Эфиопии покидают зону боевых действий в штате Тыграй.
Мотогонщик выныривает из-за поворота во время Гран-при MotoGP в Португалии.
В Германии при пустых стадионах прошел очередной тур чемпионата футбольной Бундеслиги.