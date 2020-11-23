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Картинки дня: 23 ноября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Мексиканские мариачи проводят традиционное паломничество в честь покровителя музыкантов Святой Сисилии.

Мексиканские мариачи проводят традиционное паломничество в честь покровителя музыкантов Святой Сисилии.

Классическая лодка "дуклин" проходит по водам залива в Гонконге.

Классическая лодка "дуклин" проходит по водам залива в Гонконге.

В Гватемале прошли массовые акции против проекта нового бюджета страны.

В Гватемале прошли массовые акции против проекта нового бюджета страны.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем итогового турнира АТР.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем итогового турнира АТР.

Лодка мигрантов из Сенегала, вынесенная приливом на берега островного государства Кабо-Верде.

Лодка мигрантов из Сенегала, вынесенная приливом на берега островного государства Кабо-Верде.

Дональд Трамп демонстрирует жест, покидая гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния.

Дональд Трамп демонстрирует жест, покидая гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния.

Жители севера Эфиопии покидают зону боевых действий в штате Тыграй.

Жители севера Эфиопии покидают зону боевых действий в штате Тыграй.

Мотогонщик выныривает из-за поворота во время Гран-при MotoGP в Португалии.

Мотогонщик выныривает из-за поворота во время Гран-при MotoGP в Португалии.

В Германии при пустых стадионах прошел очередной тур чемпионата футбольной Бундеслиги.

В Германии при пустых стадионах прошел очередной тур чемпионата футбольной Бундеслиги.

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