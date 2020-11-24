Картинки дня: 24 ноября 2020 года, вторник

Тушение пожара в трущобах города Дака, Бангладеш.
В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины охранниками магазина.
Конфронтация сторонника Дональда Трампа с демократами в Детройте, США.
В Китае успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», которому предстоит совершить посадку на Луну и собрать образцы грунта.
Уличный рисунок на тему борьбы с коронавирусом в Омске.
Предзакатное катание по льду речки Кама, Россия.
Житель столицы Афганистана проносится на велосипеде по заснеженным окрестностям.
Эфиопия. Беженец из северного мятежного района Тыграй, в котором идет война, пересекает реку.
Председатель КНР Си Цзиньпин приветствует участников Всемирной интернет-конференции в китайском городе Учжэнь.