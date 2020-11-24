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Картинки дня: 24 ноября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Тушение пожара в трущобах города Дака, Бангладеш.

Тушение пожара в трущобах города Дака, Бангладеш.

В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины охранниками магазина.

В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины охранниками магазина.

Конфронтация сторонника Дональда Трампа с демократами в Детройте, США.

Конфронтация сторонника Дональда Трампа с демократами в Детройте, США.

В Китае успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», которому предстоит совершить посадку на Луну и собрать образцы грунта.

В Китае успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», которому предстоит совершить посадку на Луну и собрать образцы грунта.

Уличный рисунок на тему борьбы с коронавирусом в Омске.

Уличный рисунок на тему борьбы с коронавирусом в Омске.

Предзакатное катание по льду речки Кама, Россия.

Предзакатное катание по льду речки Кама, Россия.

Житель столицы Афганистана проносится на велосипеде по заснеженным окрестностям.

Житель столицы Афганистана проносится на велосипеде по заснеженным окрестностям.

Эфиопия. Беженец из северного мятежного района Тыграй, в котором идет война, пересекает реку.

Эфиопия. Беженец из северного мятежного района Тыграй, в котором идет война, пересекает реку.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствует участников Всемирной интернет-конференции в китайском городе Учжэнь.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствует участников Всемирной интернет-конференции в китайском городе Учжэнь.

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