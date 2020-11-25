Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 25 ноября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Филиппинские зоозащитники провели акцию, пытаясь привлечь внимание к проблеме жесткой эксплуатации обезьян во время сбора урожая кокосов в Таиланде.

Филиппинские зоозащитники провели акцию, пытаясь привлечь внимание к проблеме жесткой эксплуатации обезьян во время сбора урожая кокосов в Таиланде.

Юные нелегалы из Венесуэлы, добравшиеся до берегов государства Тринидад и Тобаго, во время обеда, предоставленного благотворительными организациями.

Юные нелегалы из Венесуэлы, добравшиеся до берегов государства Тринидад и Тобаго, во время обеда, предоставленного благотворительными организациями.

Пара британцев за сложным процессом выбора рождественской елочки.

Пара британцев за сложным процессом выбора рождественской елочки.

Дональд Трамп провел традиционный прием в Белом доме по случаю Дня благодарения.

Дональд Трамп провел традиционный прием в Белом доме по случаю Дня благодарения.

Трейдеры на бирже в Нью-Йорке отметили рекордно высокий уровень индекса Dow Jones.

Трейдеры на бирже в Нью-Йорке отметили рекордно высокий уровень индекса Dow Jones.

Рисунок на витрине временно закрывшегося из-за карантина магазина в Лондоне.

Рисунок на витрине временно закрывшегося из-за карантина магазина в Лондоне.

Израильские солдаты отгоняют от блокпоста участников палестинского протеста гранатами со слезоточивым газом.

Израильские солдаты отгоняют от блокпоста участников палестинского протеста гранатами со слезоточивым газом.

Японский магазин защитных масок украшает эти изделия на любой вкус - вплоть до чистого золота и кристаллов Сваровски.

Японский магазин защитных масок украшает эти изделия на любой вкус - вплоть до чистого золота и кристаллов Сваровски.

Медик ухаживает за пациентом с коронавирусом в одной из больниц Вологды.

Медик ухаживает за пациентом с коронавирусом в одной из больниц Вологды.

Рекомендуемые