Картинки дня: 25 ноября 2020 года, вторник

Филиппинские зоозащитники провели акцию, пытаясь привлечь внимание к проблеме жесткой эксплуатации обезьян во время сбора урожая кокосов в Таиланде.
Юные нелегалы из Венесуэлы, добравшиеся до берегов государства Тринидад и Тобаго, во время обеда, предоставленного благотворительными организациями.
Пара британцев за сложным процессом выбора рождественской елочки.
Дональд Трамп провел традиционный прием в Белом доме по случаю Дня благодарения.
Трейдеры на бирже в Нью-Йорке отметили рекордно высокий уровень индекса Dow Jones.
Рисунок на витрине временно закрывшегося из-за карантина магазина в Лондоне.
Израильские солдаты отгоняют от блокпоста участников палестинского протеста гранатами со слезоточивым газом.
Японский магазин защитных масок украшает эти изделия на любой вкус - вплоть до чистого золота и кристаллов Сваровски.
Медик ухаживает за пациентом с коронавирусом в одной из больниц Вологды.