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Как Диего Марадона открывал грозненский стадион "Ахмат Арена" в 2011 году: фоторепортаж "Комсомольской правды"

Сергей ШАХИДЖАНЯНСергей ШАХИДЖАНЯН
Диего Марадона и Рамзан Кадыров в борьбе за мяч.

Диего Марадона и Рамзан Кадыров в борьбе за мяч.

Матч состоялся 11 мая 2011 года, играли символические сборные Мира и Кавказа.

Матч состоялся 11 мая 2011 года, играли символические сборные Мира и Кавказа.

Вместе с Марадоной на поле в тот вечер вышли бывшие звезды футбола мирового уровня: Робби Фаулер, Жан-Пьер Папен, Франко Барези, Кристиан Вьери, Иван Саморано, Луиш Фигу и др. Но внимание публики было приковано к аргентинцу

Вместе с Марадоной на поле в тот вечер вышли бывшие звезды футбола мирового уровня: Робби Фаулер, Жан-Пьер Папен, Франко Барези, Кристиан Вьери, Иван Саморано, Луиш Фигу и др. Но внимание публики было приковано к аргентинцу

Перед самым началом игры обнаружилась досадная накладка - обе команды вышли на поле в белой форме, в итоге гостям из сборной Мира срочно раздали оранжевые манишки.

Перед самым началом игры обнаружилась досадная накладка - обе команды вышли на поле в белой форме, в итоге гостям из сборной Мира срочно раздали оранжевые манишки.

Марадона перед матчем.

Марадона перед матчем.

Вокруг фигуры аргентинца суетились десятки фотографов.

Вокруг фигуры аргентинца суетились десятки фотографов.

Марадона сумел поразить ворота соперников, забив один из двух мячей сборной Мира.

Марадона сумел поразить ворота соперников, забив один из двух мячей сборной Мира.

Левое ухо аргентинца украшали две серьги с бриллиантами.

Левое ухо аргентинца украшали две серьги с бриллиантами.

Справа серьга была лишь одна. А вот часов у Марадоны также оказалось две штуки, по циферблату на руку.

Справа серьга была лишь одна. А вот часов у Марадоны также оказалось две штуки, по циферблату на руку.

Марадона был заменен после 50 минут, проведенных на поле.

Марадона был заменен после 50 минут, проведенных на поле.

Игра закончилась отнюдь не традиционной дружеской ничьей, со счетом 5:2 победили хозяева.

Игра закончилась отнюдь не традиционной дружеской ничьей, со счетом 5:2 победили хозяева.

25 ноября 2020 года великого мастера футбола не стало. Диего Армандо Марадона скончался на 61 году жизни, у него остановилось сердце.

25 ноября 2020 года великого мастера футбола не стало. Диего Армандо Марадона скончался на 61 году жизни, у него остановилось сердце.

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