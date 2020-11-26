Картинки дня: 26 ноября 2020 года, четверг

Управляемый дистанционно оператором робот ухаживает за больным коронавирусом в одной из египетских клиник.
Аргентина оплакивает внезапную кончину легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны, который умер от остановки сердца на 61 году жизни.
Ставрополец Павел Приходько протащил своими зубами двухтонный внедорожник на 1200 метров.
В ограду резиденции канцлера Ангелы Меркель в Берлине врезался автомобиль, украшенный антиглобалистскими лозунгами.
Полицейские в ожидании вечерней акции оппозиции в Бангкоке.
Бойцы армии Эфиопии охраняют гуманитарный груз для беженцев из мятежного северного района Тыграй.
Израильский солдат во время рейда по выселению незаконных палестинских построек.
Кладбище со свежими могилами жертв коронавируса в Джакарте, Индонезия.
Активистка движения ФЕМЕН обнажилась у здания администрации президента Украины в Киеве. Таким образом от Владимира Зеленского потребовали ратификации "Стамбульской конвенции" о борьбе с насилием в отношении женщин.