Картинки дня: 27 ноября 2020 года, пятница

Прощание с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе переросло в стычки с полицией, не справившейся с организацией гигантской толпы.
В Нью-Йорке прошел традиционный парад гигантских надувных фигур по случаю Дня благодарения.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине с установленной на площади рождественской ёлкой на переднем плане.
Пустеющие из-за карантина подъемники на одном из горнолыжных курортов в итальянских Альпах.
Все матчи европейских турниров УЕФА, в том числе и игра ЦСКА - Фейенорд в Москве, начались с минуты молчания в память о Марадоне.
Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в городе Саров и посетил Российский федеральный ядерный центр.
Фигурка Диего Марадоны в Неаполе, где прошли лучшие футбольные годы аргентинского мастера.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Минске переговоры с Александром Лукашенко.