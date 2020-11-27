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Картинки дня: 27 ноября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Прощание с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе переросло в стычки с полицией, не справившейся с организацией гигантской толпы.

Прощание с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе переросло в стычки с полицией, не справившейся с организацией гигантской толпы.

В Нью-Йорке прошел традиционный парад гигантских надувных фигур по случаю Дня благодарения.

В Нью-Йорке прошел традиционный парад гигантских надувных фигур по случаю Дня благодарения.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине с установленной на площади рождественской ёлкой на переднем плане.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине с установленной на площади рождественской ёлкой на переднем плане.

Пустеющие из-за карантина подъемники на одном из горнолыжных курортов в итальянских Альпах.

Пустеющие из-за карантина подъемники на одном из горнолыжных курортов в итальянских Альпах.

Все матчи европейских турниров УЕФА, в том числе и игра ЦСКА - Фейенорд в Москве, начались с минуты молчания в память о Марадоне.

Все матчи европейских турниров УЕФА, в том числе и игра ЦСКА - Фейенорд в Москве, начались с минуты молчания в память о Марадоне.

Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в городе Саров и посетил Российский федеральный ядерный центр.

Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в городе Саров и посетил Российский федеральный ядерный центр.

Фигурка Диего Марадоны в Неаполе, где прошли лучшие футбольные годы аргентинского мастера.

Фигурка Диего Марадоны в Неаполе, где прошли лучшие футбольные годы аргентинского мастера.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Минске переговоры с Александром Лукашенко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Минске переговоры с Александром Лукашенко.

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