Картинки дня: 29 ноября 2020 года, суббота

На шведский город Мальмё опустился сильный туман
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга посетил авиабазу Ирума в центральной префектуре Сайтама
Во Франции протесты против закона о глобальной безопасности переросли в столкновения с полицией
В Донецке работники авторемонтной мастерской в свободное время собирают огромных роботов из автозапчастей и металлолома
Певица Шер и благотворительная организация "Четыре лапы" добились транспортировки одинокого слона Каавана из Пакистана к собратьям в Камбоджу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом
Акции памяти Диего Марадоны продолжаются в Аргентине
Бельгия продлила жесткий карантин до середины января. Рождество и Новый год в этой стране пройдут в условиях локдауна
Акции протеста индийских фермеров против реформ сельского хозяйства проходят на границе между штатом Харьяна и округом Дели