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Картинки дня: 29 ноября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
На шведский город Мальмё опустился сильный туман

На шведский город Мальмё опустился сильный туман

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга посетил авиабазу Ирума в центральной префектуре Сайтама

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга посетил авиабазу Ирума в центральной префектуре Сайтама

Во Франции протесты против закона о глобальной безопасности переросли в столкновения с полицией

Во Франции протесты против закона о глобальной безопасности переросли в столкновения с полицией

В Донецке работники авторемонтной мастерской в свободное время собирают огромных роботов из автозапчастей и металлолома

В Донецке работники авторемонтной мастерской в свободное время собирают огромных роботов из автозапчастей и металлолома

Певица Шер и благотворительная организация "Четыре лапы" добились транспортировки одинокого слона Каавана из Пакистана к собратьям в Камбоджу

Певица Шер и благотворительная организация "Четыре лапы" добились транспортировки одинокого слона Каавана из Пакистана к собратьям в Камбоджу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом

Акции памяти Диего Марадоны продолжаются в Аргентине

Акции памяти Диего Марадоны продолжаются в Аргентине

Бельгия продлила жесткий карантин до середины января. Рождество и Новый год в этой стране пройдут в условиях локдауна

Бельгия продлила жесткий карантин до середины января. Рождество и Новый год в этой стране пройдут в условиях локдауна

Акции протеста индийских фермеров против реформ сельского хозяйства проходят на границе между штатом Харьяна и округом Дели

Акции протеста индийских фермеров против реформ сельского хозяйства проходят на границе между штатом Харьяна и округом Дели

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