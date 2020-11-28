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В Москве на ВДНХ открылся самый большой искусственный каток в Европе

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве на ВДНХ открылся самый большой искусственный каток в Европе

В Москве на ВДНХ открылся самый большой искусственный каток в Европе

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