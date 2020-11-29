Картинки дня: 29 ноября 2020 года, воскресенье

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего завершился вничью. Экс-чемпионы мира провели встретились на ринге в Лос-Анджелесе. Поединок продлился восемь раундов по две минуты каждый. Нокауты были запрещены. Этот бой стал для Тайсона первым с 2005 года