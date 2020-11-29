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Картинки дня: 29 ноября 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего завершился вничью. Экс-чемпионы мира провели встретились на ринге в Лос-Анджелесе. Поединок продлился восемь раундов по две минуты каждый. Нокауты были запрещены. Этот бой стал для Тайсона первым с 2005 года

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего завершился вничью. Экс-чемпионы мира провели встретились на ринге в Лос-Анджелесе. Поединок продлился восемь раундов по две минуты каждый. Нокауты были запрещены. Этот бой стал для Тайсона первым с 2005 года

Бразильские художники рисуют граффити в поддержку врачей, борящихся с коронавирусом

Бразильские художники рисуют граффити в поддержку врачей, борящихся с коронавирусом

Проливные дожди вызвали на юге Италии разрушительные наводнения

Проливные дожди вызвали на юге Италии разрушительные наводнения

На Красной площади столицы открылся 15-й сезон ГУМ-катка. Работать он будет при любой погоде ежедневно до 28 февраля

На Красной площади столицы открылся 15-й сезон ГУМ-катка. Работать он будет при любой погоде ежедневно до 28 февраля

В швейцарском Цюрихе заработали рождественские ярмарки

В швейцарском Цюрихе заработали рождественские ярмарки

Во Франции более 130 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности»

Во Франции более 130 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности»

Президент США Дональд Трамп уже третий день играет в гольф в своем клубе в штате Вирджиния

Президент США Дональд Трамп уже третий день играет в гольф в своем клубе в штате Вирджиния

Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов (на фото) получили серебряную и бронзовую медали во время этапа Кубка мира в финской Руке

Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов (на фото) получили серебряную и бронзовую медали во время этапа Кубка мира в финской Руке

Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит под Тегераном

Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит под Тегераном

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