Картинки дня: 30 ноября 2020 года, понедельник

В Германии открылись елочные базары
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел хоккейный матч. Команда белорусского лидера обыграла соперников из Гродно со счетом 8:3
Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4 км
На Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне француз Ромен Грожан задел болид российского гонщика Даниила Квята. Автомобиль с такой силой отбросило в ограждение, что он разлетелся на части и загорелся. К счастью, гонщик успел выбраться
По меньшей мере три человека погибли при наводнении на итальянском острове Сардиния
Гватемальцы вышли на улицы столице в рамках акции «бобовая революция», чтобы выразить свое недовольство правительством Алехандро Джамматтеи
Единственный азиатский слон из Пакистане отправился в Камбоджу в парк дикой природы
В Тегеране похоронили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Мохсена Фахризаде, убитого в минувшую пятницу неподалеку от иранской столицы
На этапе Кубка Мира в Финляндии наш лыжник Александр Большунов взял серебро на дистанции в 15 километров