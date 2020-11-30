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Картинки дня: 30 ноября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
В Германии открылись елочные базары

В Германии открылись елочные базары

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел хоккейный матч. Команда белорусского лидера обыграла соперников из Гродно со счетом 8:3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел хоккейный матч. Команда белорусского лидера обыграла соперников из Гродно со счетом 8:3

Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4 км

Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4 км

На Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне француз Ромен Грожан задел болид российского гонщика Даниила Квята. Автомобиль с такой силой отбросило в ограждение, что он разлетелся на части и загорелся. К счастью, гонщик успел выбраться

На Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне француз Ромен Грожан задел болид российского гонщика Даниила Квята. Автомобиль с такой силой отбросило в ограждение, что он разлетелся на части и загорелся. К счастью, гонщик успел выбраться

По меньшей мере три человека погибли при наводнении на итальянском острове Сардиния

По меньшей мере три человека погибли при наводнении на итальянском острове Сардиния

Гватемальцы вышли на улицы столице в рамках акции «бобовая революция», чтобы выразить свое недовольство правительством Алехандро Джамматтеи

Гватемальцы вышли на улицы столице в рамках акции «бобовая революция», чтобы выразить свое недовольство правительством Алехандро Джамматтеи

Единственный азиатский слон из Пакистане отправился в Камбоджу в парк дикой природы

Единственный азиатский слон из Пакистане отправился в Камбоджу в парк дикой природы

В Тегеране похоронили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Мохсена Фахризаде, убитого в минувшую пятницу неподалеку от иранской столицы

В Тегеране похоронили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Мохсена Фахризаде, убитого в минувшую пятницу неподалеку от иранской столицы

На этапе Кубка Мира в Финляндии наш лыжник Александр Большунов взял серебро на дистанции в 15 километров

На этапе Кубка Мира в Финляндии наш лыжник Александр Большунов взял серебро на дистанции в 15 километров

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