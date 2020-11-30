Картинки дня: 30 ноября 2020 года, понедельник

На Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне француз Ромен Грожан задел болид российского гонщика Даниила Квята. Автомобиль с такой силой отбросило в ограждение, что он разлетелся на части и загорелся. К счастью, гонщик успел выбраться