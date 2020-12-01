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Картинки дня: 1 декабря 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Более 4 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Левотоло на индонезийском острове Лембата

Более 4 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Левотоло на индонезийском острове Лембата

В знаменитом универмаге "Галерея Лафайет" в Париже установили рождественскую елку

В знаменитом универмаге "Галерея Лафайет" в Париже установили рождественскую елку

Болгарскую столицу Софию завалило снегом

Болгарскую столицу Софию завалило снегом

Владеющий брендами Topshop и Topman британский ритейлер Arcadia Group начал процедуру банкротства

Владеющий брендами Topshop и Topman британский ритейлер Arcadia Group начал процедуру банкротства

С 1 декабря, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район

С 1 декабря, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район

Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству под руководством первой леди США Мелании Трамп

Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству под руководством первой леди США Мелании Трамп

Самого одинокого слона в мире доставили в Камбоджу из Пакистана. 8 лет назад он потерял свою любимую слониху из-за чего у него начались расстройства психики и появился лишний вес

Самого одинокого слона в мире доставили в Камбоджу из Пакистана. 8 лет назад он потерял свою любимую слониху из-за чего у него начались расстройства психики и появился лишний вес

В Индии тысячи фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели и заблокировать пять главных въездных пунктов в город. Накануне они добрались до границ столичного округа, но полиция перекрыла дороги бетонными блоками

В Индии тысячи фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели и заблокировать пять главных въездных пунктов в город. Накануне они добрались до границ столичного округа, но полиция перекрыла дороги бетонными блоками

Футболисты клуба «Зальцбург» прибыли в Москву на матч Лиги чемпионов против "Локомотива"

Футболисты клуба «Зальцбург» прибыли в Москву на матч Лиги чемпионов против "Локомотива"

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