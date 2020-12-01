Картинки дня: 1 декабря 2020 года, вторник

Более 4 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Левотоло на индонезийском острове Лембата
В знаменитом универмаге "Галерея Лафайет" в Париже установили рождественскую елку
Болгарскую столицу Софию завалило снегом
Владеющий брендами Topshop и Topman британский ритейлер Arcadia Group начал процедуру банкротства
С 1 декабря, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район
Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству под руководством первой леди США Мелании Трамп
Самого одинокого слона в мире доставили в Камбоджу из Пакистана. 8 лет назад он потерял свою любимую слониху из-за чего у него начались расстройства психики и появился лишний вес
В Индии тысячи фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели и заблокировать пять главных въездных пунктов в город. Накануне они добрались до границ столичного округа, но полиция перекрыла дороги бетонными блоками
Футболисты клуба «Зальцбург» прибыли в Москву на матч Лиги чемпионов против "Локомотива"