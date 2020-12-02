Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 2 декабря 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Полная Луна над израильским Ашкелоном

Полная Луна над израильским Ашкелоном

В Таллине открылись рождественские базары

В Таллине открылись рождественские базары

Олимпийские кольца вновь установили в Токийском заливе после проведенного техобслуживания

Олимпийские кольца вновь установили в Токийском заливе после проведенного техобслуживания

В Индонезии в окрестностях вулкана Левотоло после извержения всё покрылось толстым слоем пепла

В Индонезии в окрестностях вулкана Левотоло после извержения всё покрылось толстым слоем пепла

В немецком Трире автомобиль сбил нескольких человек в пешеходной зоне. Мужчина, совершивший наезд, действовал умышленно. В результате наезда погибли пять человек и пострадали 14

В немецком Трире автомобиль сбил нескольких человек в пешеходной зоне. Мужчина, совершивший наезд, действовал умышленно. В результате наезда погибли пять человек и пострадали 14

На пешеходной улице в Ставрополе установили разметку для соблюдения социальной дистанции

На пешеходной улице в Ставрополе установили разметку для соблюдения социальной дистанции

Футболисты московского "Локомотива" на своем поле уступили австрийскому "Зальцбургу" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1

Футболисты московского "Локомотива" на своем поле уступили австрийскому "Зальцбургу" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1

Президент России Владимир Путин осмотрел в Тобольске нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим"

Президент России Владимир Путин осмотрел в Тобольске нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим"

Почти половина территории австралийского острова Фрейзер, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась охваченной лесными пожарами

Почти половина территории австралийского острова Фрейзер, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась охваченной лесными пожарами

Рекомендуемые