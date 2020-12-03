Картинки дня: 3 декабря 2020 года, четверг

Гроза над футбольным стадионом в бразильском городе Порту Алегри
В Англии завершился карантин, введенный 5 ноября в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19
Российский «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 1:0.
Портной в индонезийском городе Богор шьет для кошек косплей-костюмы, от исторически достоверных до супергероев
Тропический циклон "Буреви" приближается к Шри-Ланке
В океанариуме столицы Мальты поселился Санта-Клаус
Певица Шер навестила в Камбодже в специализированном питомнике слона, которого с ее помощью вывезли сюда из Пакистана где он обитал в маленькой клетке и был лишен общения с себе подобными
Церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра прошла в Нью-Йорке
В Швейцарию пришла настоящая зима