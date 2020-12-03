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Картинки дня: 3 декабря 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Гроза над футбольным стадионом в бразильском городе Порту Алегри

Гроза над футбольным стадионом в бразильском городе Порту Алегри

В Англии завершился карантин, введенный 5 ноября в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19

В Англии завершился карантин, введенный 5 ноября в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19

Российский «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 1:0.

Российский «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 1:0.

Портной в индонезийском городе Богор шьет для кошек косплей-костюмы, от исторически достоверных до супергероев

Портной в индонезийском городе Богор шьет для кошек косплей-костюмы, от исторически достоверных до супергероев

Тропический циклон "Буреви" приближается к Шри-Ланке

Тропический циклон "Буреви" приближается к Шри-Ланке

В океанариуме столицы Мальты поселился Санта-Клаус

В океанариуме столицы Мальты поселился Санта-Клаус

Певица Шер навестила в Камбодже в специализированном питомнике слона, которого с ее помощью вывезли сюда из Пакистана где он обитал в маленькой клетке и был лишен общения с себе подобными

Певица Шер навестила в Камбодже в специализированном питомнике слона, которого с ее помощью вывезли сюда из Пакистана где он обитал в маленькой клетке и был лишен общения с себе подобными

Церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра прошла в Нью-Йорке

Церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра прошла в Нью-Йорке

В Швейцарию пришла настоящая зима

В Швейцарию пришла настоящая зима

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