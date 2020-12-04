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Картинки дня: 4 декабря 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Шотландию завалило снегом

Шотландию завалило снегом

Сотрудники полиции в Ереване задержали сторонников оппозиции, пытавшихся перекрыть движение в центре Еревана

Сотрудники полиции в Ереване задержали сторонников оппозиции, пытавшихся перекрыть движение в центре Еревана

В Рокфеллер-центре Нью-Йорка зажгли рождественскую елку города

В Рокфеллер-центре Нью-Йорка зажгли рождественскую елку города

На юге Таиланда из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках, что привело к затоплению ряда населенных пунктов

На юге Таиланда из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках, что привело к затоплению ряда населенных пунктов

В океанариуме Токио поселился Санта-Клаус

В океанариуме Токио поселился Санта-Клаус

В США объявили массовую эвакуацию из-за природных пожаров в Калифорнии. Особенно сильным оказалось пламя в каньоне Сильверадо

В США объявили массовую эвакуацию из-за природных пожаров в Калифорнии. Особенно сильным оказалось пламя в каньоне Сильверадо

Акции протеста индийских фермеров против реформ сельского хозяйства продолжаются на границе округа Дели

Акции протеста индийских фермеров против реформ сельского хозяйства продолжаются на границе округа Дели

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" 0:1 и лишился шансов на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" 0:1 и лишился шансов на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы

В Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса

В Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса

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