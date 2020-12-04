Картинки дня: 4 декабря 2020 года, пятница

Шотландию завалило снегом
Сотрудники полиции в Ереване задержали сторонников оппозиции, пытавшихся перекрыть движение в центре Еревана
В Рокфеллер-центре Нью-Йорка зажгли рождественскую елку города
На юге Таиланда из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках, что привело к затоплению ряда населенных пунктов
В океанариуме Токио поселился Санта-Клаус
В США объявили массовую эвакуацию из-за природных пожаров в Калифорнии. Особенно сильным оказалось пламя в каньоне Сильверадо
Акции протеста индийских фермеров против реформ сельского хозяйства продолжаются на границе округа Дели
Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" 0:1 и лишился шансов на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
В Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса