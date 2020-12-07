Картинки дня: 7 декабря 2020 года, понедельник

Американский адвокат Дана Эрик Фридман каждые полгода отращивает бороду, чтобы порадовать детей на Рождество образом Санты. Этой зимой он вынужден прятать её под маской.
Фанат английского футбольного клуба "Ливерпуль" на трибунах стадиона.
По древним кельтским традициям, некоторые деревья на севере Франции украшают кусочками материи, выпрашивая у природных сил долголетия и здоровья. В 2020 году к кусочкам ткани добавился и один из символов года - защитная медицинская маска.
Женщина реагирует на траурную процессию в ходе похорон экс-президента Уругвая Табаре Васкеса.
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ на Донбассе.
Футболист английского клуба "Лестер" снёс флажок на углу поля, празднуя забитый мяч.
Обледенелая лестница, установленная любителями зимнего плавания на берегу Енисея в Красноярске.
Дональд Трамп принял участие в предвыборном митинге конгрессмена-республиканца в штате Джорджия.
В Париже акция протеста против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" переросла в уличные погромы.