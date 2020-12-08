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Картинки дня: 8 декабря 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Российские гандболистки радуются победе над командой Швеции в групповом раунде Чемпионата Европы.

Российские гандболистки радуются победе над командой Швеции в групповом раунде Чемпионата Европы.

Определились соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Чемпионата мира 2022 года.

Определились соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Чемпионата мира 2022 года.

Сцену ночного клуба в Швейцарии временно используют для донорства крови для больных коронавирусом.

Сцену ночного клуба в Швейцарии временно используют для донорства крови для больных коронавирусом.

В Италии у одной из больниц установили статую медицинского работника в благодарность за их труд в дни пандемии.

В Италии у одной из больниц установили статую медицинского работника в благодарность за их труд в дни пандемии.

Туристы и местные жители кормят чаек на одном из пирсов Бангкока.

Туристы и местные жители кормят чаек на одном из пирсов Бангкока.

Панорамы лагеря для палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска.

Панорамы лагеря для палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска.

В Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна.

В Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна.

Регистрация избирателя на президентских выборах в Гане.

Регистрация избирателя на президентских выборах в Гане.

Семейная транспортировка рождественской елки в одном из районов Нью-Йорка.

Семейная транспортировка рождественской елки в одном из районов Нью-Йорка.

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