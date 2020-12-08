Картинки дня: 8 декабря 2020 года, вторник

Российские гандболистки радуются победе над командой Швеции в групповом раунде Чемпионата Европы.
Определились соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Чемпионата мира 2022 года.
Сцену ночного клуба в Швейцарии временно используют для донорства крови для больных коронавирусом.
В Италии у одной из больниц установили статую медицинского работника в благодарность за их труд в дни пандемии.
Туристы и местные жители кормят чаек на одном из пирсов Бангкока.
Панорамы лагеря для палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска.
В Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна.
Регистрация избирателя на президентских выборах в Гане.
Семейная транспортировка рождественской елки в одном из районов Нью-Йорка.