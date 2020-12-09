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Картинки дня: 9 декабря 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Знак на некогда оживленной торговой улице Сеула, предписывающий не задерживаться у витрин.

Знак на некогда оживленной торговой улице Сеула, предписывающий не задерживаться у витрин.

Маргарет Кинан (90 лет) стала первой жительницей Великобритании, получившей укол вакцины от коронавируса в рамках начавшейся общенациональной вакцинации.

Маргарет Кинан (90 лет) стала первой жительницей Великобритании, получившей укол вакцины от коронавируса в рамках начавшейся общенациональной вакцинации.

Улицы китайского Уханя спустя ровно год после начала коронавирусной эпидемии в регионе.

Улицы китайского Уханя спустя ровно год после начала коронавирусной эпидемии в регионе.

Дозы вакцины "Спутник V" готовятся к упаковке на производстве в Санкт-Петербурге.

Дозы вакцины "Спутник V" готовятся к упаковке на производстве в Санкт-Петербурге.

Огненное колесо уличного артиста в центре Праги.

Огненное колесо уличного артиста в центре Праги.

Франция. Родственники пытаются приободрить друг друга за "коронавирусной ширмой".

Франция. Родственники пытаются приободрить друг друга за "коронавирусной ширмой".

Госпитализация престарелой пациентки с коронавирусом в одну из больниц Бруклина, США.

Госпитализация престарелой пациентки с коронавирусом в одну из больниц Бруклина, США.

Рождественское такси на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Рождественское такси на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Жительница Сеула молится в храме за хорошую оценку своей дочери на начинающихся в Корее экзаменах для старшеклассников.

Жительница Сеула молится в храме за хорошую оценку своей дочери на начинающихся в Корее экзаменах для старшеклассников.

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