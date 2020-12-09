Картинки дня: 9 декабря 2020 года, среда

Знак на некогда оживленной торговой улице Сеула, предписывающий не задерживаться у витрин.
Маргарет Кинан (90 лет) стала первой жительницей Великобритании, получившей укол вакцины от коронавируса в рамках начавшейся общенациональной вакцинации.
Улицы китайского Уханя спустя ровно год после начала коронавирусной эпидемии в регионе.
Дозы вакцины "Спутник V" готовятся к упаковке на производстве в Санкт-Петербурге.
Огненное колесо уличного артиста в центре Праги.
Франция. Родственники пытаются приободрить друг друга за "коронавирусной ширмой".
Госпитализация престарелой пациентки с коронавирусом в одну из больниц Бруклина, США.
Рождественское такси на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Жительница Сеула молится в храме за хорошую оценку своей дочери на начинающихся в Корее экзаменах для старшеклассников.