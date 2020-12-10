Картинки дня: 10 декабря 2020 года, четверг

Рождественские куклы в противовирусных масках в одном из магазинов Мехико.
Компания Space X Илона Маска провела испытания прототипа корабля Starship, который успешно стартовал и провел ряд маневров на суборбитальных высотах. Однако, с посадкой у гиганта не заладилось: ракета взорвалась при приземлении.
Избиратель демонстрирует палец после голосования на выборах в Индонезии.
Гигантский айсберг А68а, площадь которого достигает 4,2 тысячи квадратных километров, приближается к острову Южная Георгия в Южной Атлантике.
Новогодние купола, установленные на крыше отеля Ритц-Карлтон в Москве.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется антисептиком во время выступления.
"Зенит" из Санкт-Петербурга уступил дома дортмундской "Боруссии" в рамках игр группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
В Саудовской Аравии женщине впервые позволили принять участие в фестивале соколиной охоты.
Фотографии болельщиков на матче студенческой лиги США по баскетболу.