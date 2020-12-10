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Картинки дня: 10 декабря 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Рождественские куклы в противовирусных масках в одном из магазинов Мехико.

Рождественские куклы в противовирусных масках в одном из магазинов Мехико.

Компания Space X Илона Маска провела испытания прототипа корабля Starship, который успешно стартовал и провел ряд маневров на суборбитальных высотах. Однако, с посадкой у гиганта не заладилось: ракета взорвалась при приземлении.

Компания Space X Илона Маска провела испытания прототипа корабля Starship, который успешно стартовал и провел ряд маневров на суборбитальных высотах. Однако, с посадкой у гиганта не заладилось: ракета взорвалась при приземлении.

Избиратель демонстрирует палец после голосования на выборах в Индонезии.

Избиратель демонстрирует палец после голосования на выборах в Индонезии.

Гигантский айсберг А68а, площадь которого достигает 4,2 тысячи квадратных километров, приближается к острову Южная Георгия в Южной Атлантике.

Гигантский айсберг А68а, площадь которого достигает 4,2 тысячи квадратных километров, приближается к острову Южная Георгия в Южной Атлантике.

Новогодние купола, установленные на крыше отеля Ритц-Карлтон в Москве.

Новогодние купола, установленные на крыше отеля Ритц-Карлтон в Москве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется антисептиком во время выступления.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется антисептиком во время выступления.

"Зенит" из Санкт-Петербурга уступил дома дортмундской "Боруссии" в рамках игр группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

"Зенит" из Санкт-Петербурга уступил дома дортмундской "Боруссии" в рамках игр группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

В Саудовской Аравии женщине впервые позволили принять участие в фестивале соколиной охоты.

В Саудовской Аравии женщине впервые позволили принять участие в фестивале соколиной охоты.

Фотографии болельщиков на матче студенческой лиги США по баскетболу.

Фотографии болельщиков на матче студенческой лиги США по баскетболу.

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