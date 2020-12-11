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Картинки дня: 11 декабря 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Надувная студия для занятий бикрам-йогой, установленная в одной из квартир Нью-Йорка.

Надувная студия для занятий бикрам-йогой, установленная в одной из квартир Нью-Йорка.

Мальчик в маске с портретом Дональда Трампа на праздновании Хануки в Вашингтоне.

Мальчик в маске с портретом Дональда Трампа на праздновании Хануки в Вашингтоне.

Сторонницы легализации абортов проводят акцию у правительственного здания в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Сторонницы легализации абортов проводят акцию у правительственного здания в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Футболист во время игры Лиги Европы УЕФА "Брага" - "Заря".

Футболист во время игры Лиги Европы УЕФА "Брага" - "Заря".

Дезинфекция звероводческой фермы в Дании, где полностью уничтожили поголовье норок из-за вспышки коронавируса.

Дезинфекция звероводческой фермы в Дании, где полностью уничтожили поголовье норок из-за вспышки коронавируса.

Официант в костюме Санты принимает заказы гостей кафе в Палестине.

Официант в костюме Санты принимает заказы гостей кафе в Палестине.

На улицах Москвы началось тестирование роботов-доставщиков «Яндекс.ровер».

На улицах Москвы началось тестирование роботов-доставщиков «Яндекс.ровер».

Уличный рисунок и взятие анализа на коронавирус в столице Малайзии.

Уличный рисунок и взятие анализа на коронавирус в столице Малайзии.

В столице Албании тысячи собрались на митинг протеста, после того как полицейский застрелил молодого человека, нарушавшего комендантский час карантина.

В столице Албании тысячи собрались на митинг протеста, после того как полицейский застрелил молодого человека, нарушавшего комендантский час карантина.

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