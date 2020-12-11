Картинки дня: 11 декабря 2020 года, пятница

Надувная студия для занятий бикрам-йогой, установленная в одной из квартир Нью-Йорка.
Мальчик в маске с портретом Дональда Трампа на праздновании Хануки в Вашингтоне.
Сторонницы легализации абортов проводят акцию у правительственного здания в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Футболист во время игры Лиги Европы УЕФА "Брага" - "Заря".
Дезинфекция звероводческой фермы в Дании, где полностью уничтожили поголовье норок из-за вспышки коронавируса.
Официант в костюме Санты принимает заказы гостей кафе в Палестине.
На улицах Москвы началось тестирование роботов-доставщиков «Яндекс.ровер».
Уличный рисунок и взятие анализа на коронавирус в столице Малайзии.
В столице Албании тысячи собрались на митинг протеста, после того как полицейский застрелил молодого человека, нарушавшего комендантский час карантина.