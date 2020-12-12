Картинки дня: 12 декабря 2020 года, суббота

Рождественская иллюминация заработала в тематическом парке "Миля Юрского периода" в сингапурском аэропорту "Чанги"
Новое граффити Бэнкси появилось на одной из улиц Великобритании
В столице Чили продолжаются антиправительственные протесты. Сегодня демонстранты подожгли четыре автобуса в центре Сантьяго. Из-за беспорядков полицейским пришлось перекрыть несколько улиц и станций метро и применить водомёты
В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов, шесть человек госпитализированы
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин с детьми посетили благотворительное представление в лондонском театре Палладиум
Париж красочно подсветили к Рождеству
Москвичи вышли на лёд замерзших рек и каналов
Похороны бывшего итальянского нападающего чемпиона мира, обладателя «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси прошли в Виченце
Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии