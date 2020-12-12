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Картинки дня: 12 декабря 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
Рождественская иллюминация заработала в тематическом парке "Миля Юрского периода" в сингапурском аэропорту "Чанги"

Рождественская иллюминация заработала в тематическом парке "Миля Юрского периода" в сингапурском аэропорту "Чанги"

Новое граффити Бэнкси появилось на одной из улиц Великобритании

Новое граффити Бэнкси появилось на одной из улиц Великобритании

В столице Чили продолжаются антиправительственные протесты. Сегодня демонстранты подожгли четыре автобуса в центре Сантьяго. Из-за беспорядков полицейским пришлось перекрыть несколько улиц и станций метро и применить водомёты

В столице Чили продолжаются антиправительственные протесты. Сегодня демонстранты подожгли четыре автобуса в центре Сантьяго. Из-за беспорядков полицейским пришлось перекрыть несколько улиц и станций метро и применить водомёты

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов, шесть человек госпитализированы

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов, шесть человек госпитализированы

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин с детьми посетили благотворительное представление в лондонском театре Палладиум

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин с детьми посетили благотворительное представление в лондонском театре Палладиум

Париж красочно подсветили к Рождеству

Париж красочно подсветили к Рождеству

Москвичи вышли на лёд замерзших рек и каналов

Москвичи вышли на лёд замерзших рек и каналов

Похороны бывшего итальянского нападающего чемпиона мира, обладателя «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси прошли в Виченце

Похороны бывшего итальянского нападающего чемпиона мира, обладателя «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси прошли в Виченце

Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии

Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии

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