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Картинки дня: 13 декабря 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Мексике археологи нашли 119 новых фрагментов черепов в башне из человеческих голов, которая была построена в XV-XVI веках

В Мексике археологи нашли 119 новых фрагментов черепов в башне из человеческих голов, которая была построена в XV-XVI веках

В британском Уорминстере проходит Фестиваль света

В британском Уорминстере проходит Фестиваль света

В Вашингтоне прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа. В какой то момент между оппонентами начались столкновения

В Вашингтоне прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа. В какой то момент между оппонентами начались столкновения

На пешеходной улице в Рязани появилась елка из противогазов

На пешеходной улице в Рязани появилась елка из противогазов

Во Франции из-за пандемии закрылись все горнолыжные курорты

Во Франции из-за пандемии закрылись все горнолыжные курорты

В Париже продолжаются протесты против законопроекта "о глобальной безопасности"

В Париже продолжаются протесты против законопроекта "о глобальной безопасности"

Россиянин Евгений Климов занял 9-е место на Чемпионат мира по полетам на лыжах

Россиянин Евгений Климов занял 9-е место на Чемпионат мира по полетам на лыжах

Рождественская иллюминация в Будапеште

Рождественская иллюминация в Будапеште

В травмпункты Киева за сутки обратились более тысячи человек с травмами, полученными из-за гололеда на улицах города

В травмпункты Киева за сутки обратились более тысячи человек с травмами, полученными из-за гололеда на улицах города

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