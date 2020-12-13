Картинки дня: 13 декабря 2020 года, воскресенье

В Мексике археологи нашли 119 новых фрагментов черепов в башне из человеческих голов, которая была построена в XV-XVI веках
В британском Уорминстере проходит Фестиваль света
В Вашингтоне прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа. В какой то момент между оппонентами начались столкновения
На пешеходной улице в Рязани появилась елка из противогазов
Во Франции из-за пандемии закрылись все горнолыжные курорты
В Париже продолжаются протесты против законопроекта "о глобальной безопасности"
Россиянин Евгений Климов занял 9-е место на Чемпионат мира по полетам на лыжах
Рождественская иллюминация в Будапеште
В травмпункты Киева за сутки обратились более тысячи человек с травмами, полученными из-за гололеда на улицах города