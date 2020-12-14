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Картинки дня: 14 декабря 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Президент США Дональд Трамп посетил матч по американскому футболу между армией и флотом в военной академии в Вест-Пойнте

Президент США Дональд Трамп посетил матч по американскому футболу между армией и флотом в военной академии в Вест-Пойнте

В Германии с 16 декабря введут жесткий карантин по COVID-19

В Германии с 16 декабря введут жесткий карантин по COVID-19

В Албании продолжаются протесты после убийства полицейским нарушителя комендантского часа

В Албании продолжаются протесты после убийства полицейским нарушителя комендантского часа

Полиция застрелила неизвестного мужчину, открывшего стрельбу в конце выступления хора возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке

Полиция застрелила неизвестного мужчину, открывшего стрельбу в конце выступления хора возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке

Даже в тропических американских штатах отрылись рождественские базары

Даже в тропических американских штатах отрылись рождественские базары

Завод Pfizer в Мичигане приступил к отправке вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса по городам США

Завод Pfizer в Мичигане приступил к отправке вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса по городам США

Макс Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" в Абу-Даби

Макс Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" в Абу-Даби

Антиправительственные протесты после президентских выборов продолжаются в Минске

Антиправительственные протесты после президентских выборов продолжаются в Минске

Фермеры, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, начали символическую однодневную голодовку

Фермеры, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, начали символическую однодневную голодовку

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