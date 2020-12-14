Картинки дня: 14 декабря 2020 года, понедельник

Президент США Дональд Трамп посетил матч по американскому футболу между армией и флотом в военной академии в Вест-Пойнте
В Германии с 16 декабря введут жесткий карантин по COVID-19
В Албании продолжаются протесты после убийства полицейским нарушителя комендантского часа
Полиция застрелила неизвестного мужчину, открывшего стрельбу в конце выступления хора возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке
Даже в тропических американских штатах отрылись рождественские базары
Завод Pfizer в Мичигане приступил к отправке вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса по городам США
Макс Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" в Абу-Даби
Антиправительственные протесты после президентских выборов продолжаются в Минске
Фермеры, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, начали символическую однодневную голодовку