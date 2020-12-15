Картинки дня: 15 декабря 2020 года, вторник

С космодрома Плесецк (Архангельская область) выполнили испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Он прошел успешно
Жители Южной Америки наблюдали этой ночью полное солнечное затмение
Международный слет Санта-Клаусов состоядся в Таллине
Жительница Испании в 104 года излечилась от COVID-19. Она провела в больнице две недели и стала 4149-м по счету пациентом медучреждения, выздоровевшим от коронавирусной инфекции
С 16 декабря Германия вводит строжайший карантин за всю историю страны
Акция работников ресторанного бизнеса против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Париже
В Канаду прибыла первая партия вакцины Pfizer от коронавируса
В Абзелиловском районе Башкирии пожар унес жизни 11 постояльцев дома престарелых в поселке Ишбулдино. Загорелось деревянное одноэтажное строение 9 на 9 метров 1960 года постройки
Заместитель губернатора провинции Кабул, а также его секретарь погибли в результате взрыва в Афганистане