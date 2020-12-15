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Картинки дня: 15 декабря 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
С космодрома Плесецк (Архангельская область) выполнили испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Он прошел успешно

С космодрома Плесецк (Архангельская область) выполнили испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Он прошел успешно

Жители Южной Америки наблюдали этой ночью полное солнечное затмение

Жители Южной Америки наблюдали этой ночью полное солнечное затмение

Международный слет Санта-Клаусов состоядся в Таллине

Международный слет Санта-Клаусов состоядся в Таллине

Жительница Испании в 104 года излечилась от COVID-19. Она провела в больнице две недели и стала 4149-м по счету пациентом медучреждения, выздоровевшим от коронавирусной инфекции

Жительница Испании в 104 года излечилась от COVID-19. Она провела в больнице две недели и стала 4149-м по счету пациентом медучреждения, выздоровевшим от коронавирусной инфекции

С 16 декабря Германия вводит строжайший карантин за всю историю страны

С 16 декабря Германия вводит строжайший карантин за всю историю страны

Акция работников ресторанного бизнеса против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Париже

Акция работников ресторанного бизнеса против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Париже

В Канаду прибыла первая партия вакцины Pfizer от коронавируса

В Канаду прибыла первая партия вакцины Pfizer от коронавируса

В Абзелиловском районе Башкирии пожар унес жизни 11 постояльцев дома престарелых в поселке Ишбулдино. Загорелось деревянное одноэтажное строение 9 на 9 метров 1960 года постройки

В Абзелиловском районе Башкирии пожар унес жизни 11 постояльцев дома престарелых в поселке Ишбулдино. Загорелось деревянное одноэтажное строение 9 на 9 метров 1960 года постройки

Заместитель губернатора провинции Кабул, а также его секретарь погибли в результате взрыва в Афганистане

Заместитель губернатора провинции Кабул, а также его секретарь погибли в результате взрыва в Афганистане

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