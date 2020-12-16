Картинки дня: 16 декабря 2020 года, среда

В Иркутске состоялся полуторачасовой полет первого российского самолета МС-21, укомплектованного новыми двигателями из Перми ПД-14. Над их созданием трудились больше 10 лет
В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений по коронавирусу. Накануне горожане отрывались в пабах и барах, которые с сегодняшнего дня закрылись для посетителей
Даже феи сдают тесты на коронавирус. Снимок сделан в театре города Йорк
Акция протеста предпринимателей малого бизнеса прошла в Киеве против строгого карантина, объявленного правительством с 8 по 24 января 2021 года
Вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия
На стартовый комплекс космодрома «Восточный» установлена ракета-носитель «Союз». На ее борту 36 британских спутников связи. Старт запланирован на 18 декабря
Телевизионная башня Tokyo Skytree подсвечена в честь 100 дней до начала эстафеты огня XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Женская сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по гандболу, уступив хозяйкам турнира датчанкам со счетом 23:30
Коллегия выборщиков утвердила победителем демократа Джо Байдена. Он получил 270 голосов, необходимых для избрания президентом США