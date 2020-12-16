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Картинки дня: 16 декабря 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
В Иркутске состоялся полуторачасовой полет первого российского самолета МС-21, укомплектованного новыми двигателями из Перми ПД-14. Над их созданием трудились больше 10 лет

В Иркутске состоялся полуторачасовой полет первого российского самолета МС-21, укомплектованного новыми двигателями из Перми ПД-14. Над их созданием трудились больше 10 лет

В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений по коронавирусу. Накануне горожане отрывались в пабах и барах, которые с сегодняшнего дня закрылись для посетителей

В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений по коронавирусу. Накануне горожане отрывались в пабах и барах, которые с сегодняшнего дня закрылись для посетителей

Даже феи сдают тесты на коронавирус. Снимок сделан в театре города Йорк

Даже феи сдают тесты на коронавирус. Снимок сделан в театре города Йорк

Акция протеста предпринимателей малого бизнеса прошла в Киеве против строгого карантина, объявленного правительством с 8 по 24 января 2021 года

Акция протеста предпринимателей малого бизнеса прошла в Киеве против строгого карантина, объявленного правительством с 8 по 24 января 2021 года

Вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия

Вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия

На стартовый комплекс космодрома «Восточный» установлена ракета-носитель «Союз». На ее борту 36 британских спутников связи. Старт запланирован на 18 декабря

На стартовый комплекс космодрома «Восточный» установлена ракета-носитель «Союз». На ее борту 36 британских спутников связи. Старт запланирован на 18 декабря

Телевизионная башня Tokyo Skytree подсвечена в честь 100 дней до начала эстафеты огня XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Телевизионная башня Tokyo Skytree подсвечена в честь 100 дней до начала эстафеты огня XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Женская сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по гандболу, уступив хозяйкам турнира датчанкам со счетом 23:30

Женская сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по гандболу, уступив хозяйкам турнира датчанкам со счетом 23:30

Коллегия выборщиков утвердила победителем демократа Джо Байдена. Он получил 270 голосов, необходимых для избрания президентом США

Коллегия выборщиков утвердила победителем демократа Джо Байдена. Он получил 270 голосов, необходимых для избрания президентом США

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