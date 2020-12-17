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Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, завалил снегом снегом Нью-Йорк

Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, завалил снегом снегом Нью-Йорк

Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, завалил снегом снегом Нью-Йорк

Фото: REUTERS

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