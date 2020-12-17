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Картинки дня: 17 декабря 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Танцоры фламенко провели акцию протеста в Мадриде против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19

Танцоры фламенко провели акцию протеста в Мадриде против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19

Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, завалил снегом снегом Нью-Йорк

Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, завалил снегом снегом Нью-Йорк

Игровой момент в матче английской Премьер Лиги между командами "Лидс" и "Ньюкасл"

Игровой момент в матче английской Премьер Лиги между командами "Лидс" и "Ньюкасл"

Новогодний шар с Сант-Клаусом установили торговом центре в Бразилии

Новогодний шар с Сант-Клаусом установили торговом центре в Бразилии

Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы лунного грунта на Землю

Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы лунного грунта на Землю

Улицы городов в Нидерландах опустели в период 5-недельного режима всеобщей изоляции, введенного до 19 января в связи с ростом случаев заражения COVID-19

Улицы городов в Нидерландах опустели в период 5-недельного режима всеобщей изоляции, введенного до 19 января в связи с ростом случаев заражения COVID-19

Более 800 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Токио за сутки

Более 800 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Токио за сутки

Москва готовится к встрече Нового года

Москва готовится к встрече Нового года

На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна

На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна

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