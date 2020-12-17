Картинки дня: 17 декабря 2020 года, четверг

Танцоры фламенко провели акцию протеста в Мадриде против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19
Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, завалил снегом снегом Нью-Йорк
Игровой момент в матче английской Премьер Лиги между командами "Лидс" и "Ньюкасл"
Новогодний шар с Сант-Клаусом установили торговом центре в Бразилии
Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы лунного грунта на Землю
Улицы городов в Нидерландах опустели в период 5-недельного режима всеобщей изоляции, введенного до 19 января в связи с ростом случаев заражения COVID-19
Более 800 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Токио за сутки
Москва готовится к встрече Нового года
На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна