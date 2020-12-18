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В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
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18 декабря 2020 11:15
Предновогодняя Москва
Иван МАКЕЕВ
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Около 4 тысяч праздничных инсталляций установили в столице к Новому году
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