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Сборная России по хоккею обыграла по буллитам со счётом 4:3 Швецию в матче Кубка Первого канала

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Сборная России по хоккею обыграла по буллитам со счётом 4:3 Швецию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла по буллитам со счётом 4:3 Швецию в матче Кубка Первого канала

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