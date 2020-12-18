Картинки дня: 18 декабря 2020 года, пятница

Два суматранских орангутана прилетели домой из Таиланда спустя годы после того, как их поймали и тайно ввезли с их родины Браконьеры
На севере Японии, а также на западном ее побережье уже второй день идут обильные снегопады
Сборная России по хоккею обыграла по буллитам со счётом 4:3 Швецию в матче Кубка Первого канала
Церемония вручения наград ФИФА прошла в формате видеоконференции
В Германии ввели полный локдаун. До 10 января будут закрыты парикмахерские, рестораны, спортклубы и торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других
Пока страны Европы вводят новые ограничения из-за пандемии коронавируса, в китайском городе Ухань, в котором впервые в мире был зафиксирован случай заражения COVID-19, уже вовсю бурлит ночная жизнь
Северная Корея отметила девятую годовщину смерти Ким Чен Ира. Бывший глава КНДР скончался 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет от сердечного приступа
Восточное побережье Соединенных Штатов парализовал мощный снегопад. В Нью-Йорке местами намело метровые сугробы снега
В Москве прошла 16-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина