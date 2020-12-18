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Картинки дня: 18 декабря 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Два суматранских орангутана прилетели домой из Таиланда спустя годы после того, как их поймали и тайно ввезли с их родины Браконьеры

Два суматранских орангутана прилетели домой из Таиланда спустя годы после того, как их поймали и тайно ввезли с их родины Браконьеры

На севере Японии, а также на западном ее побережье уже второй день идут обильные снегопады

На севере Японии, а также на западном ее побережье уже второй день идут обильные снегопады

Сборная России по хоккею обыграла по буллитам со счётом 4:3 Швецию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла по буллитам со счётом 4:3 Швецию в матче Кубка Первого канала

Церемония вручения наград ФИФА прошла в формате видеоконференции

Церемония вручения наград ФИФА прошла в формате видеоконференции

В Германии ввели полный локдаун. До 10 января будут закрыты парикмахерские, рестораны, спортклубы и торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других

В Германии ввели полный локдаун. До 10 января будут закрыты парикмахерские, рестораны, спортклубы и торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других

Пока страны Европы вводят новые ограничения из-за пандемии коронавируса, в китайском городе Ухань, в котором впервые в мире был зафиксирован случай заражения COVID-19, уже вовсю бурлит ночная жизнь

Пока страны Европы вводят новые ограничения из-за пандемии коронавируса, в китайском городе Ухань, в котором впервые в мире был зафиксирован случай заражения COVID-19, уже вовсю бурлит ночная жизнь

Северная Корея отметила девятую годовщину смерти Ким Чен Ира. Бывший глава КНДР скончался 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет от сердечного приступа

Северная Корея отметила девятую годовщину смерти Ким Чен Ира. Бывший глава КНДР скончался 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет от сердечного приступа

Восточное побережье Соединенных Штатов парализовал мощный снегопад. В Нью-Йорке местами намело метровые сугробы снега

Восточное побережье Соединенных Штатов парализовал мощный снегопад. В Нью-Йорке местами намело метровые сугробы снега

В Москве прошла 16-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

В Москве прошла 16-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

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