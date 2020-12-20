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Благотворительный фонд «Русский Силуэт» представил фирменный календарь на 2021 год. Задумку очередного выпуска воплощали неподражаемые модели. Каждый из образов календаря по-своему рассказывает определенную историю. Историю о Москве.

Елизавета Кононова, Агрокластер «ФУД СИТИ». Фото: Александр Мультиков

Елизавета Кононова, Агрокластер «ФУД СИТИ». Фото: Александр Мультиков

Анна Чурина, Центральный рынок. Фото: Александр Мультиков

Анна Чурина, Центральный рынок. Фото: Александр Мультиков

Елена Север, Флотилия «РЭДИССОН РОЙАЛ». Фото: Александр Мультиков

Елена Север, Флотилия «РЭДИССОН РОЙАЛ». Фото: Александр Мультиков

Настасья Самбурская, ТРЦ «Европейский». Фото: Александр Мультиков

Настасья Самбурская, ТРЦ «Европейский». Фото: Александр Мультиков

Мирослава Карпович, Ресторан «ВОСХОД». Фото: Александр Мультиков

Мирослава Карпович, Ресторан «ВОСХОД». Фото: Александр Мультиков

Катерина Шпица, Ресторан «ERWIN. РекаМореОкеан». Фото: Александр Мультиков

Катерина Шпица, Ресторан «ERWIN. РекаМореОкеан». Фото: Александр Мультиков

Ксения Гусева, Новогодняя композиция от компании «КИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ». Фото: Александр Мультиков

Ксения Гусева, Новогодняя композиция от компании «КИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ». Фото: Александр Мультиков

Виктория Полторак, МФК «Щёлковский». Фото: Александр Мультиков

Виктория Полторак, МФК «Щёлковский». Фото: Александр Мультиков

Глафира Глазунова, МТК «Гранд». Фото: Александр Мультиков

Глафира Глазунова, МТК «Гранд». Фото: Александр Мультиков

Надежда Михалкова, Гостиница «Украина». Фото: Александр Мультиков

Надежда Михалкова, Гостиница «Украина». Фото: Александр Мультиков

Инна Маликова, Гостиница «RADISSON СЛАВЯНСКАЯ». Фото: Александр Мультиков

Инна Маликова, Гостиница «RADISSON СЛАВЯНСКАЯ». Фото: Александр Мультиков

Виктория Маслова, Гастроквартал «Депо Лесная». Фото: Александр Мультиков

Виктория Маслова, Гастроквартал «Депо Лесная». Фото: Александр Мультиков

Алсу, БЦ «Новый Арбат, 21». Фото: Александр Мультиков

Алсу, БЦ «Новый Арбат, 21». Фото: Александр Мультиков

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