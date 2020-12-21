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Картинки дня: 21 декабря 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Швейцарец Джастин Мурисье на пьедестале кубка мира по горнолыжному слалому.

Швейцарец Джастин Мурисье на пьедестале кубка мира по горнолыжному слалому.

Коробки с вакциной "Модерна" готовы к отправке в штате Миссисипи, США.

Коробки с вакциной "Модерна" готовы к отправке в штате Миссисипи, США.

Сборная России по хоккею обыграла финнов и стала победителем домашнего Кубка Первого канала.

Сборная России по хоккею обыграла финнов и стала победителем домашнего Кубка Первого канала.

Президент России Владимир Путин поздравил причастных с Днем работников органов безопасности.

Президент России Владимир Путин поздравил причастных с Днем работников органов безопасности.

Израильские медики празднуют начало вакцинации врачей в стране.

Израильские медики празднуют начало вакцинации врачей в стране.

Антиправительственные баррикады в Басре, Ирак.

Антиправительственные баррикады в Басре, Ирак.

Последствия взрыва террориста-смертника в Кабуле.

Последствия взрыва террориста-смертника в Кабуле.

Покупательницы в деловом районе Токио пользуются передвижным пунктом для мытья рук.

Покупательницы в деловом районе Токио пользуются передвижным пунктом для мытья рук.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новую мутацию коронавируса Ковид-19, который может быть на 70% более заразным.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новую мутацию коронавируса Ковид-19, который может быть на 70% более заразным.

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