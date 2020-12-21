Картинки дня: 21 декабря 2020 года, понедельник

Швейцарец Джастин Мурисье на пьедестале кубка мира по горнолыжному слалому.
Коробки с вакциной "Модерна" готовы к отправке в штате Миссисипи, США.
Сборная России по хоккею обыграла финнов и стала победителем домашнего Кубка Первого канала.
Президент России Владимир Путин поздравил причастных с Днем работников органов безопасности.
Израильские медики празднуют начало вакцинации врачей в стране.
Антиправительственные баррикады в Басре, Ирак.
Последствия взрыва террориста-смертника в Кабуле.
Покупательницы в деловом районе Токио пользуются передвижным пунктом для мытья рук.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новую мутацию коронавируса Ковид-19, который может быть на 70% более заразным.