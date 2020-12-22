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Картинки дня: 22 декабря 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
В штате Орегон недовольные мерами жесткого карантина ворвались в здание местного конгресса.

В штате Орегон недовольные мерами жесткого карантина ворвались в здание местного конгресса.

Житель Мехико стоит в очереди для заполнения баллонов с кислородом для больных коронавирусом.

Житель Мехико стоит в очереди для заполнения баллонов с кислородом для больных коронавирусом.

Избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Покупатели смели полки с туалетной бумагой в одном из супермаркетов Лондона.

Покупатели смели полки с туалетной бумагой в одном из супермаркетов Лондона.

Сотни водителей грузовиков ждут разрешения на выезд из Великобритании после объявленных мер карантина.

Сотни водителей грузовиков ждут разрешения на выезд из Великобритании после объявленных мер карантина.

Владимир Путин поприветствовал сотрудничество производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с компанией AstraZeneca в ходе видеоконференции, посвященной подписанию меморандума о намерениях.

Владимир Путин поприветствовал сотрудничество производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с компанией AstraZeneca в ходе видеоконференции, посвященной подписанию меморандума о намерениях.

Рождественские карусели в центре Парижа.

Рождественские карусели в центре Парижа.

Первая партия вакцин от коронавируса под полицейским эскортом доставлена в клиники Мехико.

Первая партия вакцин от коронавируса под полицейским эскортом доставлена в клиники Мехико.

Рождественские украшения на улицах Токио, Япония.

Рождественские украшения на улицах Токио, Япония.

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