Картинки дня: 22 декабря 2020 года, вторник

В штате Орегон недовольные мерами жесткого карантина ворвались в здание местного конгресса.
Житель Мехико стоит в очереди для заполнения баллонов с кислородом для больных коронавирусом.
Избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины от коронавируса.
Покупатели смели полки с туалетной бумагой в одном из супермаркетов Лондона.
Сотни водителей грузовиков ждут разрешения на выезд из Великобритании после объявленных мер карантина.
Владимир Путин поприветствовал сотрудничество производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с компанией AstraZeneca в ходе видеоконференции, посвященной подписанию меморандума о намерениях.
Рождественские карусели в центре Парижа.
Первая партия вакцин от коронавируса под полицейским эскортом доставлена в клиники Мехико.
Рождественские украшения на улицах Токио, Япония.