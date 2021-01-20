Картинки дня: 20 января 2021 года, среда

Северное сияние над Лапландией (Финляндия)
Сегодня в США пройдет инаугурация избранного президента страны Джо Байдена
На немецкую столицу Берлин обрушились сильные снегопады
В Италии проснулся вулкан Этна. В небо над ним поднялся огромный столб пепла высотой четыре километра. Все сопровождалось громовым гулом и подземными толчками
Башня "Эмпайр Стейт Билдинг" в Нью-Йорке подсвечена красным в память о погибших от короновирусной инфекции
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса COVID-19
Православные христиане отметили Крещение и, по сложившейся традиции, многие искупались в ледяной проруби
Сильные дожди вызвали в Британии серьезное наводнение. Помимо дождя, быстрое таяние снега усугубило ситуацию
В Вашингтоне для охраны порядка размещено 25 тысяч представителей Национальной гвардии