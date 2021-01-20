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Картинки дня: 20 января 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Северное сияние над Лапландией (Финляндия)

Северное сияние над Лапландией (Финляндия)

Сегодня в США пройдет инаугурация избранного президента страны Джо Байдена

Сегодня в США пройдет инаугурация избранного президента страны Джо Байдена

На немецкую столицу Берлин обрушились сильные снегопады

На немецкую столицу Берлин обрушились сильные снегопады

В Италии проснулся вулкан Этна. В небо над ним поднялся огромный столб пепла высотой четыре километра. Все сопровождалось громовым гулом и подземными толчками

В Италии проснулся вулкан Этна. В небо над ним поднялся огромный столб пепла высотой четыре километра. Все сопровождалось громовым гулом и подземными толчками

Башня "Эмпайр Стейт Билдинг" в Нью-Йорке подсвечена красным в память о погибших от короновирусной инфекции

Башня "Эмпайр Стейт Билдинг" в Нью-Йорке подсвечена красным в память о погибших от короновирусной инфекции

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса COVID-19

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса COVID-19

Православные христиане отметили Крещение и, по сложившейся традиции, многие искупались в ледяной проруби

Православные христиане отметили Крещение и, по сложившейся традиции, многие искупались в ледяной проруби

Сильные дожди вызвали в Британии серьезное наводнение. Помимо дождя, быстрое таяние снега усугубило ситуацию

Сильные дожди вызвали в Британии серьезное наводнение. Помимо дождя, быстрое таяние снега усугубило ситуацию

В Вашингтоне для охраны порядка размещено 25 тысяч представителей Национальной гвардии

В Вашингтоне для охраны порядка размещено 25 тысяч представителей Национальной гвардии

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