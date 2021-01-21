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Картинки дня: 21 января 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Теперь уже бывший президент США Дональд Трамп покинул Белый дом

Теперь уже бывший президент США Дональд Трамп покинул Белый дом

"Ювентус" в девятый раз завоевал Суперкубок Италии

"Ювентус" в девятый раз завоевал Суперкубок Италии

В соборе Солсбери началась вакцинация пожилых людей. Прививки делают под органную музыку Баха и Генделя

В соборе Солсбери началась вакцинация пожилых людей. Прививки делают под органную музыку Баха и Генделя

Салют в честь инаугурации президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне

Салют в честь инаугурации президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне

Мужская сборная России по гандболу в первом матче основного этапа чемпионата мира проиграла команде Египта - 23:28

Мужская сборная России по гандболу в первом матче основного этапа чемпионата мира проиграла команде Египта - 23:28

Сильный взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома. Основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа

Сильный взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома. Основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа

В Великобритании эвакуируют людей из-за приближающегося шторма "Кристоф". Ожидается, что удар стихии уже сегодня обрушится на Манчестер

В Великобритании эвакуируют людей из-за приближающегося шторма "Кристоф". Ожидается, что удар стихии уже сегодня обрушится на Манчестер

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена прошла в Вашингтоне

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена прошла в Вашингтоне

Аэропорты Шри-Ланки вновь откроются сегодня для туристов

Аэропорты Шри-Ланки вновь откроются сегодня для туристов

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