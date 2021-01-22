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Картинки дня: 22 января 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Так сегодня выглядят города за западе Англии, где со вчерашнего дня бушует шторм "Кристоф"

Так сегодня выглядят города за западе Англии, где со вчерашнего дня бушует шторм "Кристоф"

Графитти с изображением Джо Байдена в образе спасителя появилось на одной из улиц Рима

Графитти с изображением Джо Байдена в образе спасителя появилось на одной из улиц Рима

Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье Соединенных Штатов - Сиэтле и Портленде

Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье Соединенных Штатов - Сиэтле и Портленде

Десятки золотодобытчиков в Китае завалило под землей после взрыва на шахте в провинции Хушань

Десятки золотодобытчиков в Китае завалило под землей после взрыва на шахте в провинции Хушань

Избранный президент США Джозеф Байден подписал первые указы

Избранный президент США Джозеф Байден подписал первые указы

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

В центре Багдада произошел двойной теракт, не менее 28 человек погибли

В центре Багдада произошел двойной теракт, не менее 28 человек погибли

Протесты студентов прошли в Греции против нового законопректа министерства образования

Протесты студентов прошли в Греции против нового законопректа министерства образования

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