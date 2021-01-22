Картинки дня: 22 января 2021 года, пятница

Так сегодня выглядят города за западе Англии, где со вчерашнего дня бушует шторм "Кристоф"
Графитти с изображением Джо Байдена в образе спасителя появилось на одной из улиц Рима
Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье Соединенных Штатов - Сиэтле и Портленде
Десятки золотодобытчиков в Китае завалило под землей после взрыва на шахте в провинции Хушань
Избранный президент США Джозеф Байден подписал первые указы
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
В центре Багдада произошел двойной теракт, не менее 28 человек погибли
Протесты студентов прошли в Греции против нового законопректа министерства образования