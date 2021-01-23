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Сегодня:

В Москве прошла церемония вручения кинопремии «Золотой орел 2021»

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Актер Юрий Борисов, победивший в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Калашников"

Актер Юрий Борисов, победивший в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Калашников"

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова

Актриса Полина Максимова

Актриса Полина Максимова

Актер Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш

Актриса Алена Чехова

Актриса Алена Чехова

Режиссер и продюсер Алексей Учитель

Режиссер и продюсер Алексей Учитель

Актриса Анна Александрова

Актриса Анна Александрова

Актрисы Анна (слева) и Надежда Михалковы

Актрисы Анна (слева) и Надежда Михалковы

Актриса Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица

Актрисы Анна (слева) и Надежда Михалковы

Актрисы Анна (слева) и Надежда Михалковы

Актер Евгений Стычкин

Актер Евгений Стычкин

Актриса Виктория Толстоганова

Актриса Виктория Толстоганова

Актриса Светлана Ходченкова (справа)

Актриса Светлана Ходченкова (справа)

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

Актер Павел Деревянко с новой возлюбленной Аленой Ивановой

Актер Павел Деревянко с новой возлюбленной Аленой Ивановой

В номинации "Лучшая женская роль на телевидении" премии удостоилась Светлана Немоляева (сериал "Дипломат")

В номинации "Лучшая женская роль на телевидении" премии удостоилась Светлана Немоляева (сериал "Дипломат")

Александр Домогаров получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Союз Спасения"

Александр Домогаров получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Союз Спасения"

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