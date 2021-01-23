В Москве прошла церемония вручения кинопремии «Золотой орел 2021»

Актер Юрий Борисов, победивший в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Калашников"
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова
Актриса Полина Максимова
Актер Сергей Гармаш
Актриса Алена Чехова
Режиссер и продюсер Алексей Учитель
Актриса Анна Александрова
Актрисы Анна (слева) и Надежда Михалковы
Актриса Екатерина Шпица
Актрисы Анна (слева) и Надежда Михалковы
Актер Евгений Стычкин
Актриса Виктория Толстоганова
Актриса Светлана Ходченкова (справа)
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
Актер Павел Деревянко с новой возлюбленной Аленой Ивановой
В номинации "Лучшая женская роль на телевидении" премии удостоилась Светлана Немоляева (сериал "Дипломат")
Александр Домогаров получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Союз Спасения"