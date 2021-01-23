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Несанкционированная акция 23 января: самые яркие кадры

Несанкционированная акция 23 января: самые яркие кадры

Несанкционированная акция 23 января: самые яркие кадры

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге

Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге

Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге

Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Несанкционированная акция 23 января в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несанкционированная акция 23 января в Иркутске

Несанкционированная акция 23 января в Иркутске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несанкционированная акция 23 января в Красноярске

Несанкционированная акция 23 января в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске

Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске

Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске

Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированная акция 23 января в Барнауле

Несанкционированная акция 23 января в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Несанкционированная акция 23 января в Барнауле

Несанкционированная акция 23 января в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Несанкционированная акция 23 января в Барнауле

Несанкционированная акция 23 января в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

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