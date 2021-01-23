Несанкционированная акция 23 января: самые яркие кадры
Фото: Артем КИЛЬКИН
Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Несанкционированная акция 23 января в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несанкционированная акция 23 января в Москве
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несанкционированная акция 23 января в Иркутске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несанкционированная акция 23 января в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несанкционированная акция 23 января в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Несанкционированная акция 23 января в Новосибирске
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Несанкционированная акция 23 января в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Несанкционированная акция 23 января в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Несанкционированная акция 23 января в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ