Картинки дня: 25 января 2021 года, понедельник

Очередь на вакцинацию в штате Вашингтон, США. Для того, чтобы получить прививку, во многих пунктах Америки можно и не выходить из автомобиля.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил новому президенту США Джо Байдену.
Следы от светлячков в ночном лесу, север Чили.
Во время репетиции парада в честь Дня Республики в Индии.
Медики Гонконга работают в районе вспышки коронавирусной инфекции.
В аэропорту Рио-де-Жанейро торжественно встретили борт с 2 миллионами доз вакцин от коронавируса.
Строительство стены на границе США и Мексики остановилось после указа президента Джо Байдена.
На личном поле для гольфа Дональда Трампа высадят новые ряды деревьев, чтобы спрятаться от камер журналистов.
На аукционе Christie's выставили на торги картину Рембрандта Харменса ван Рейна — «Авраам и три ангела».