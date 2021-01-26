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Картинки дня: 26 января 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Кладбище для жертв коронавируса на окраине Джакарты, Индонезия.

Кладбище для жертв коронавируса на окраине Джакарты, Индонезия.

Фото: REUTERS

В Татьянин день президент Путин пообщался с российскими студентами в режиме видеосвязи.

В Татьянин день президент Путин пообщался с российскими студентами в режиме видеосвязи.

Фото: REUTERS

На Украине завершился локдаун, соскучившиеся по шоппингу устремились в магазины за покупками.

На Украине завершился локдаун, соскучившиеся по шоппингу устремились в магазины за покупками.

Фото: REUTERS

В Москве журналистам показали испытания системы беспилотного аэротакси.

В Москве журналистам показали испытания системы беспилотного аэротакси.

Фото: REUTERS

Жительница Мадрида после получения второго укола вакцинации от коронавируса в одной из клиник города.

Жительница Мадрида после получения второго укола вакцинации от коронавируса в одной из клиник города.

Фото: REUTERS

Робот-уборщик за работой в одной из клиник Мюнхена.

Робот-уборщик за работой в одной из клиник Мюнхена.

Фото: REUTERS

Во время протеста против мер карантина в Риме, Италия.

Во время протеста против мер карантина в Риме, Италия.

Фото: REUTERS

Сборная России уступила шведам 20:34 на чемпионате мира по гандболу в Египте и не сумела выйти в четвертьфинал турнира

Сборная России уступила шведам 20:34 на чемпионате мира по гандболу в Египте и не сумела выйти в четвертьфинал турнира

Фото: REUTERS

Катание на снежной горке в Кэмпбел-парке, Великобритания.

Катание на снежной горке в Кэмпбел-парке, Великобритания.

Фото: REUTERS

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