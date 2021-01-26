Картинки дня: 26 января 2021 года, вторник

Кладбище для жертв коронавируса на окраине Джакарты, Индонезия.
Фото: REUTERS
В Татьянин день президент Путин пообщался с российскими студентами в режиме видеосвязи.
Фото: REUTERS
На Украине завершился локдаун, соскучившиеся по шоппингу устремились в магазины за покупками.
Фото: REUTERS
В Москве журналистам показали испытания системы беспилотного аэротакси.
Фото: REUTERS
Жительница Мадрида после получения второго укола вакцинации от коронавируса в одной из клиник города.
Фото: REUTERS
Робот-уборщик за работой в одной из клиник Мюнхена.
Фото: REUTERS
Во время протеста против мер карантина в Риме, Италия.
Фото: REUTERS
Сборная России уступила шведам 20:34 на чемпионате мира по гандболу в Египте и не сумела выйти в четвертьфинал турнира
Фото: REUTERS
Катание на снежной горке в Кэмпбел-парке, Великобритания.
Фото: REUTERS